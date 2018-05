Kılıçdaroğlu: İnce inşallah böyle devam eder

CNN Türk'te Gece Görüşü isiml programa bir mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“24 Mayıs’ta ATO’nun Congresium merkezinde seçim bildirgemizi açıklayacağız. Ana ruhu şu; yani Türkiye’nin sorunları var, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Biz Türkiye’nin 5 temel sorunundan söz ediyoruz; bunlardan ekonomi, eğitim, toplumsal barış, demokrasi ve dış politika. Bu 5 alan temel sorun alanı ve bu sorunlar birbirini besleyen sorunlar, iç içe geçen sorunlar ve biz Türkiye’nin bu 5 temel sorununda çözüm üreteceğiz. Genel çerçeve şu; eğer Türkiye üreten Türkiye değilse, üretmiyorsa özellikle katma değeri yüksek ürün üretmiyorsa ve Türkiye bütün birikimlerini inşaata harcıyorsa işsizlik ve ekonomide sorun kaçınılmaz olur.

© REUTERS / Hafidz Mubarak Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

(Ekonomideki gelişmeler) Bağımsız kurumların bağımsızlıkları yok. Oysa rahmetli Ecevit hükümeti ile özellikle ekonominin sıcak siyasetten uzaklaştırılması için bağımsız kurumlar oluşturuldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi. Bu iktidar döneminde Türkiye o bağımsız kurumların ekonomiye yapması gereken katkılardan uzak pozisyona itildi. Örneğin Merkez Bankası karar alamıyor. Siyasal baskılar nedeniyle. BDDK karar alamıyor, Rekabet Kurumu karar alamıyor. Oysa bunların sıcak siyasetten uzak, ekonominin gereklerine göre karar almaları gerekir. Ama doğrudan müdahale, sarayın doğrudan müdahalesi Batı’nın gözünden kaçmıyor tabii ki.

'MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRMESİ, DOLARIN YÜKSELMESİNE YOL AÇIYOR'

Örneğin; Türkiye’ye döviz getirecek olan, dolar getirecek olan insanların gözünden kaçmıyor bütün bu gelişmeler. Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yitirmesi doların yükselmesine yol açıyor. Ayrıca OHAL var. Can ve mal güvenliği yok ki bunu da Erdoğan bizzat kendi manifestosunu açıklarken ifade etti. Herkesin can ve mal güvenliği olacak diye. Olan bir şey açıklanmaz ama olmayan bir şeyi siz vaat olarak verirseniz, bunu da kendisi açıklayarak kimsenin can ve mal güvenliği olmadığını söyledi bir anlamda.

© AA / Murat Kaynak Tamam-devam tartışması Meclis'e sıçradı

(Tamam mı devam mı tartışması) Bu iş tamamlanacak. Bu iş 24 Haziran’da tamamlanacak. Türkiye’ye demokrasi gelecek, Türkiye’ye hak, hukuk ve adalet gelecek. Türkiye’de sağlıklı, tutarlı bir ekonomi yönetimi gelecek, Türkiye’ye barış gelecek, birlikte yaşama iradesi çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. O açıdan tamam demek akılcılığın bir gereği.

(Saadet Partisi’nin milletvekili formülü) Bu konular kulis bilgileri. Bize yansıyan herhangi bir bilgi yok şu ana kadar.

(İnce’nin performansını nasıl buluyorsunuz?) Gayet güzel buluyorum, gayet iyi buluyorum. Başarılı bir çizgi izliyor, inşallah böyle devam eder.”

(Dış politika) Dış politikada bütün komşular ile süratle bir barış iklimi yaratmak gerekiyor. İlişkiler mutlaka güçlendirilmeli, temaslar kurulmalı, Suriye ile de, Irak’la da İran’la da Rusya ile de, Avrupa Birliği ile de… Eğer bir yeniden dış politikayı maceracı bir alandan akılcı bir alana çekebilirsek sorunları kısa sürede çözebiliriz. Şu anda dış politika mezhepçi bir anlayış, maceracı bir anlayış ve kavgacı bir anlayışla sürdürülüyor. Bu içerideki ve dışarıdaki Türklere de yani içeride Türkiye Cumhuriyeti’ne ama örneğin Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da Türk kökenli vatandaşlara büyük zararlar veriyor. Biz hani ‘Yurtta barış dünyada barış’ Mustafa Kemal’in söylediği ve hemen hemen herkesin akıl sahibi olan herkesin evet bu doğrudur diye katıldığı bu cümlenin gereğinin yapılmasını arzu ederiz ve bunun mutlaka olması lazım.

'ORTAK MİTİNG KONUŞULMADI'

(İttifakta ortak miting olacak mı?) Onu bilmiyorum. O konuda 4 liderin bir araya geleceği miting hiç konuşulmadı gündeme de gelmedi. Ama önümüzdeki süreç içinde gündeme gelir mi bilmiyorum.