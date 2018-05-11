Akşener'den hayvan hakları sözü

Hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayvan haklarını savunan 250’yi aşkın sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Sözcü'den Kemal Elibol'un aktardığına göre, Hayvanların Yaşam Hakları Konfe­derasyonu, 'Hayvan haklarını yok sayana oy yok' kampanyası başlattı.

Bu kapsam­da cumhurbaşkanı ve milletvekili adayların­dan seçildikleri taktirde hayvan hakları ile il­gili yasa çalışması yapacağına dair taahhüt­nameye imza atmaları istendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe­ner de partisinin genel merkezinde hayvan hak­ları savunucusu 15 dernek ile federasyon temsilcisi ile bir araya geldi. Akşener, “Ağla­rım şimdi” diyerek bildirgeye ilk imzayı attı ve yaralı bir kedi bulduğunu adını “Duman'' koyduğunu belirtti.

Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener bugün Türkiye’nin dört bir tarafindan gelen STK temsilcileri ve hayvan hakkı savunucusu örgütlere, insanlar kadar yaşam ve korunma hakkı olan hayvanları gereken şekilde koruyacağına dair söz verdi. 🙏🏻 #TürkiyeİYİOlacak @iyiparti pic.twitter.com/osVi4CygMl — Banu Aydin (@Bnydn13) 10 Mayıs 2018

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre de Akşener özetle şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Sessiz dostlarımız hayvanlar. Şu oluyor, ‘İnsanlar açken hayvanlarla niye meşgul oluyorsunuz.’ Bu bambaşka bir şey. Birini birine tercih etmek diye bir durum yok. O da çaresiz öbürü de çaresiz, imkânları birleştirip hepsine yardımcı olmak lazım. İnandığım bir şey var, eğer hukuken bunları kayıt altına alamazsanız çözümü çok zor. (Hayvanlara özel bakanlık talebi) Dezavantajlı gruplar için olabilir. Büyükşehirlerde yaşlıların durumu kötü. Hukuki çerçevenin konulması ve takip önemli. Farklı bir tecrübenin içinden geliyorum. Birincisi kamuoyunu oluşturma ve vicdanı harekete geçirmek. İkincisi hukuki yaptırım ve arkasından takip etme.”