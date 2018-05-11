Selvi: İnce, Erdoğan'la görüşmesinde 2 kez kalkmak istedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini yazdı. Selvi'nin iddiasına göre İnce görüşmeyi 2 kez bitirmek istedi ancak Erdoğan 'Otur, sohbet ediyoruz' diyerek CHP'li rakibinin kalkmasını istemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede ilginç enstantaneler yaşanıyor.

Muharrem İnce iki defa,”Ben kalkayım” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Otur, sohbet ediyoruz” diye kalkmasını istemiyor.

40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar.

Muharrem İnce, anne tarafından Rize’li olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne tarafını soruyor. İnce’nin verdiği bilgi üzerine, ortak tanıdıkları çıkıyor. Erdoğan, “Yalova’ya ne zaman göçtünüz?”diye soruyor. Sadece Rize’yi konuşmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’ye terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Bu konuda devletin kararlılığını vurguluyor. Terörle mücadele bağlamında Afrin operasyonuna da değiniyor.