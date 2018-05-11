Kayıt
09:51 11 Mayıs 2018
Ankara+ 19°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    AK Parti Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-İnce görüşmesinden.

    Selvi: İnce, Erdoğan'la görüşmesinde 2 kez kalkmak istedi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (309)
    0 34

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini yazdı. Selvi'nin iddiasına göre İnce görüşmeyi 2 kez bitirmek istedi ancak Erdoğan 'Otur, sohbet ediyoruz' diyerek CHP'li rakibinin kalkmasını istemedi.

    AK Parti Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-İnce görüşmesinden.
    © AA /
    Erdoğan ve İnce'den çay eşliğinde Rize diyaloğu
    Selvi'nin "Muharrem İnce ile Erdoğan ne konuştu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede ilginç enstantaneler yaşanıyor.

    Muharrem İnce iki defa,”Ben kalkayım” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Otur, sohbet ediyoruz” diye kalkmasını istemiyor.

    40 dakika süren görüşme sırasında iki Rizeli olarak Rize sohbeti yapıp, Rize çayı içiyorlar.

    Muharrem İnce, anne tarafından Rize’li olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne tarafını soruyor. İnce’nin verdiği bilgi üzerine, ortak tanıdıkları çıkıyor. Erdoğan, “Yalova’ya ne zaman göçtünüz?”diye soruyor. Sadece Rize’yi konuşmuyorlar.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’ye terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Bu konuda devletin kararlılığını vurguluyor. Terörle mücadele bağlamında Afrin operasyonuna da değiniyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (309)

    İlgili konular:

    İnce, Erdoğan'ın Demirtaş'a cevabını aktardı: Ben hapis sıramı savdım
    İnce ve Erdoğan görüşmesi sona erdi: Başarılar diledik, sohbet ettik
    İnce'den Erdoğan'a: 16 yıldır iktidardasın, manifesto yayınlayamazsın
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, AK Parti, Abdulkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Met Gala 2018'e damga vuran kıyafetler
    New York’ta düzenlenen Met Gala 2018'in geceye damga vuran kıyafetleri
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam