Ahmet Hakan: Ey AK Parti stratejistleri, Erdoğan'dan yanaysanız buna 'Dur' deyin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, televizyon kanallarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının uzun uzun yayınlanmasının karşıt bir kampanyaya dönüşebileceğini belirtti ve partinin ilgili kişilerine çağrı yaptı: "Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin."

Hakan'ın "Bir kazan — kazan olayı: Erdoğan — İnce buluşması" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

© AA / Yunus Ozan SÖYLER İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

İDDİA ediyorum:

Televizyon kanallarının diğer adaylarının konuşmalarını yayınlamayıp sadece Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını uzun uzun yayınlaması…

Tayyip Erdoğan karşıtı bir kampanya etkisi uyandırır.

Neden mi?

Şu beş nedenle:

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— BİR: Erdoğan’dan bıkkınlığa yol açar.

— İKİ: Halkın diğer adayları merak etmesine neden olur.

— ÜÇ: Diğer adayları mağdur yapar.

- DÖRT: Diğer adaylarla ilgili önü alınamaz bir gizeme yol açar.

— BEŞ: Diğer adayların hatalarını ört bas eder.

— ALTI: Başka mecraların popüler olmasına neden olur.

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Ey AK Parti stratejistleri!

Ey AK Parti taktisyenleri!

Eğer gerçekten de Erdoğan’dan yanaysanız…

Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin.

Başta TRT olmak üzere bütün televizyonlara…

“Yayınlasanıza kardeşim diğer adayların da konuşmalarını” diye çıkışın.