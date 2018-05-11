AK Parti'de 'sahte aday adayı' alarmı

AK Parti'de bazı milletvekili aday adaylarının asıl listeye girebilmek için kendi adlarına propaganda yapacak kişilerin başvuru ücretlerini ödeyerek aday adayı olmasını sağladığı öğrenildi.

© REUTERS / Osman Orsal AK Parti'nin vekil aday adaylarına sorduğu sorular belli oldu

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti'de 7 300 adaydan bazılarının sahte aday olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

ASIL ADAY LEHİNE ÇALIŞIYORLAR

Özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde aşiret ve büyük ailelerden milletvekili olmak isteyenlerin, listeye girebilmek için kendi adlarına propaganda yapacak kişilerin, başvuru ücretlerini ödeyerek aday adayı olmasını sağladığı öğrenildi. Bu yöntemde, sahte adaylar, mülakatlar sırasında asıl aday adayının lehinde çalışıyor. Mülakat sırasında kendilerine yöneltilen “Eğer listede siz olmazsanız kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?” sorusu üzerine asıl adayın adını veriyor ya da asıl adaya rakip olabilecek aday adaylarının ya da milletvekillerinin aleyhlerinde konuşarak olumsuz bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Özellikle bölge milletvekillerinin, bu yöntemden çok rahatsız olduğu ve parti yönetimini uyardığı kaydedildi.