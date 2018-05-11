Perinçek: İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz

Cumhurbaşkanı adaylığının kesinleşmesinin ardından partisinin merkezinde açıklama yapan Perinçek, gazetecilerin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'ye destek verip vermeyecekleri yönündeki soruyu yanıtladı.

İnce'nin Edirne'de HDP'nin cumhurbaşkanı adayını Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştiren Perinçek, "Biz atlantik projelerini peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz. FETÖ projelerine destek vermeyiz. Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi hükümetidir. Önümüzdeki dönemde bu seçeneklerin tümü ortadan kalkacak ve geriye sadece Vatan Partisi seçeneği kalcaktır" diye konuştu.

İki gün önce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Perinçek için de imza atılması yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine Doğu Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm Vatan Partisi'ndedir. O, hangi niyetle yapıyorsa yapsın bizim için değerlidir" ifadelerini kullanmıştı.