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    15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Öksüz'e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

    İYİ Partili Aydın: Seçime 15 gün kala Adil Öksüz'ü bulup muhalefete iftira attıracaklar

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, darbe girişiminin en önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün 24 Haziran'daki seçime 15 gün kala bulunup muhalefete iftira attırılacağını iddia etti. Aydın, " AKP, parti olarak FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin işbirlikçisi ve suç ortağıdır" ifadesini kullandı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
    © AA / Murat Kula
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    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Aydın, iddiasını şöyle dile getirdi:

    "Son zamanların modası Olağanüstü Hal (OHAL) şartlarında seçime giden adeta bir üçüncü dünya ülkesiyiz. Vay halimize vay. Şimdi iktidar sahipleri zavallı gençleri içeriye alıp güya FETÖ'cülükten  soruşturma yapıyor süsü vererek, yandaş medyalarında propaganda yapıyorlar. Delil yok. Hiçbir şey yok. Yazık oluyor o masum gençlere. Şimdi de yazılıp, çizilip konuşuluyor: FETÖ imamlarından Adil Öksüz, biliyorsunuz. Devlet tarafından yakalandı. Sonra meçhul bir şekilde serbest bırakıldı. Şimdi bunun ‘Devletin adamı' olduğu söyleniyor ve seçime 15 gün kala güya iktidar tarafından yeni yakalanıp getiriliyormuş gibi seçim malzemesi olarak kullanılacağı iddia ediliyor. Bu kişinin, itirafçı olarak hem İYİ Parti'yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ'cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor. ‘Abidik gubidik' işlerde bu iktidar çok uzman. Bunları okudukça, ne kadar aciz duruma düştüklerini görüyoruz. FETÖ'cü aramak için çok zahmete katlanmamalarını kendilerine öneriyorum. Bunun bir kolayı var. Genel Başkanımız söyledi: Bir ayna alacaklar, aynaya bakacaklar. Sağında, solunda, damatlarını, gelinlerini, eniştelerini görecekler. O yüzden de hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü AKP, parti olarak FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin işbirlikçisi ve suç ortağıdır. Seçimden sonra esas hesabı verecek onlardır. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 250 şehidimizin vebali onların omuzundadır."

    FETÖ’nün firardaki Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz
    © Fotoğraf : DHA
    'Adil Öksüz'ü AK Partili vekil kaçırdı' haberine engelleme
    'AK PARTİ, ÜS ÜSTE 3 GOL YEDİ'

    CHP'den 15 vekil transferiyle seçime girmeye hak kazanmalarına dair de konuşan Aydın'ın ifadeleri şöyle:

    “AKP, 16 yıllık iktidarı boyunca ilk defa üç golü üst üste yiyerek seçim dönemini başlatmış oldu. İlk golü İYİ Parti'yi seçimlere sokmama stratejisi üzerine dayadı. Seçim kampanyasının başlangıcında ilk golü yedi. Hesapları İYİ Parti'yi saf dışı ederek sol bir partiyle başa baş kalıp, sağ seçmeni konsolide etmek üzere kurulu bir seçim stratejisi oluşturmuşlardı. Seçim tarihini de bu plana uygun en erken olarak belirlediler. Bu dönemde, İYİ Parti kurultayını yapmış, teşkilatla ilgili barajları halletmiş, seçime hazır bir partiydi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İYİ Parti'yi seçimlere sokmamak üzere karar çıkacağı anlaşıldığından ve tarafımızca tespit edildiğinden Türk demokrasi tarihinde devrim niteliğinde demokrasi hamlesi yapıldı.

    CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, ülkesinin menfaatlerini önde tutan, demokrasiye gerçekten inanmış bir tavır ortaya koyup İYİ Parti'ye 15 vekiliyle grup kurma imkanı verdi. Demokrasi tarihimize altın harflerle geçecek bir uygulama olmuştur. Şahsına ve arkadaşlarına milletimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz."

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    Etiketler:
    İYİ Parti, Koray Aydın, Adil Öksüz, Türkiye
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