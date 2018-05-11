AK Parti'de yeni dombra hazırlığı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AK Parti'nin seçim şarkısı, partinin yeni 'dombra'sı olacak.

5 yeni şarkı üzerinde çalışan AK Parti'nin ‘Diriliş Ertuğrul' dizisinin müziğinden ilham aldığı ve şarkıda kardeşlik vurgusunun olacağı belirtiliyor.

Öte yandan AK Parti'nin kampanya için Twitter'da yeni bir sistem oluşturarak burada örgütlenmek için bir yazılım hazırladığı, seçimlerin erkene alınması nedeniyle bu yazılımın yetişmeyeceği kaydedildi.

Kampanya sürecinde WhatsApp'tan organize olunduktan sonra Twitter'ın kullanılacağı ifade edildi.