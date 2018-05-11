Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez dinletildi

Ankara'da AK Partili gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hak ve özgürlükler ya bizle geldi be. 'Demokrasi' diyorlar 'özgürlük' diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi, özgürlük bu" dedi. AK Parti'nin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı da kamuyoyuyla paylaşıldı.