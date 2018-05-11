Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'te Ümraniye'de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak "Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur" ifadesini kullandı.

Partisinin gençlik kolları kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

© AA / Kayhan Özer Erdoğan'ın seçim şarkısı: Er oğlu Erdoğan

Hak, demokrasi ve özgürlüklerde Türkiye'ye sınıf atlattık.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL Öğrenci affı yolda: 500 binden fazla kişi yararlanabilecek

'TAŞMAK İÇİN ÖNCE DOLMAK GEREKİR'

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sizinle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir.

'21 YAŞINDA FATİH OLMAYA HAZIR MISINIZ?'

'AK PARTİ İKTİDARA GELDİĞİNDE İLKOKULA BİLE BAŞLAMAMIŞTINIZ'

Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli. Onun için çok çalışacağız. Bu salondakilerin çoğu AK Parti iktidara gelince belki ilkokula bile başlamamıştı. Sizler AK Parti'nin inşa ettiği ülkede büyüdünüz. Bir de babanızın, bizlerin yaşadığı, orta yaşın üzerindeki herkesin yaşadığı ülke var. Bu iki ülke arasında çok fark var.

'İSTANBUL'A GELDİĞİMDE SU YOKTU'

'CİDDİ Mİ, SIKILMADINIZ MI?'



Ayrıca Erdoğan konuşmasının bir yerinde kendisini dinleyen gençlere "Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum" dedi. Salonda bulunanlar "Hayır" diye tepki verince Erdoğan bu kez "Ciddi mi, sıkılmadınız mı?" diye sordu.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Twitter'da 'S I K I L D I K' ve '#Sıkıldık' etiketleri Türkiye Gündemi'nde üst sıralara yükseldi.

İNCE'DEN: SIKILDIK

Sosyal medyada 'Tamam' akımı gibi başlayan bu mesajlara katılan ilk siyasi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ince oldu. Aslen Rizeli olan Erdoğan hemşehri olan İnce'nin mesajı şöyle: