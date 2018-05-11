Erdoğan: CHP pisliktir, çöplüktür

Partisinin gençlik kolları kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Biz bu yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece. Gençlere daha iyi bir Türkiye bırakabilmek için vesayete meydan okuduk. Gençlerimizden aldığımız enerji ile, güç ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlere inandığımız için dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel adaletsizliklere baş kaldırdık. Gençlerden aldığımız ilham ile 2023 hedeflerini ilan ettik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053, 2071 hedeflerini emanet ettik. 16 Nisan halk oylaması ile gençlerin seçilme yaşını, seçme ile eşitledik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik. Gençlere inandığımız için 18'e indirdik. Size inanan, sizinle yürüyen AK Parti. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçim en çok gençlerin seçimi olacak.© AA / Kayhan Özer
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/PlmEEwHE66— AA Canlı (@AACanli) 11 Mayıs 2018
- Hak, demokrasi ve özgürlüklerde Türkiye'ye sınıf atlattık.
- 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Manifestomuzda gençlerimize özel bir hitabımız vardı. Tekrarlıyorum: Şahlanışımız, yükselişimiz… Erdem, irade ve cesaret ile yükselişimizi, şahlanışımızı siz gerçekleştireceksiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Size yol açacağız, istihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek, adalet sizinle yükselecek. Eğitim ve öğretimimizi sizin daha iyi gelişmeniz için geliştireceğiz. Eğitim, öğretim hayatınızın ardından sonra edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarmanız için önünüzü açacağız.© AFP 2018 / YASIN AKGUL
'TAŞMAK İÇİN ÖNCE DOLMAK GEREKİR'
- Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sizinle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir.
'21 YAŞINDA FATİH OLMAYA HAZIR MISINIZ?'
'AK PARTİ İKTİDARA GELDİĞİNDE İLKOKULA BİLE BAŞLAMAMIŞTINIZ'
- Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli. Onun için çok çalışacağız. Bu salondakilerin çoğu AK Parti iktidara gelince belki ilkokula bile başlamamıştı. Sizler AK Parti'nin inşa ettiği ülkede büyüdünüz. Bir de babanızın, bizlerin yaşadığı, orta yaşın üzerindeki herkesin yaşadığı ülke var. Bu iki ülke arasında çok fark var.
'İSTANBUL'A GELDİĞİMDE SU YOKTU'
'CİDDİ Mİ, SIKILMADINIZ MI?'
Ayrıca Erdoğan konuşmasının bir yerinde kendisini dinleyen gençlere "Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum" dedi. Salonda bulunanlar "Hayır" diye tepki verince Erdoğan bu kez "Ciddi mi, sıkılmadınız mı?" diye sordu.
Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Twitter'da 'S I K I L D I K' ve '#Sıkıldık' etiketleri Türkiye Gündemi'nde üst sıralara yükseldi.
İNCE'DEN: SIKILDIK
Sosyal medyada 'Tamam' akımı gibi başlayan bu mesajlara katılan ilk siyasi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ince oldu. Aslen Rizeli olan Erdoğan hemşehri olan İnce'nin mesajı şöyle:
S I K I L D I K hemşehrim!— Muharrem İNCE (@vekilince) 11 Mayıs 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)