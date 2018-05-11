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    İbrahim Tatlıses

    İbrahim Tatlıses, AK Parti'de: Mülakat süper geçti

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti'den 4. kez milletvekili olmaya çalışan İbrahim Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi. Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair bir soruya da "Planımız yok" diyerek cevap verdi.

    İbrahim Tatlıses
    © Fotoğraf : DHA
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    AK Parti'de 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. 

    İzmir'den aday adayı olan sanatçı İbrahim Tatlıses de bugün mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.  Genel merkezde yaklaşık bir saat kalan Tatlıses, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Tatlıses, "Mülakat süper geçti, Reis ile birlikte yola devam" dedi.

    Tatlıses, neden İzmir'den aday adayı olduğunun sorulması üzerine de "Çünkü oraya yerleştim, bütün her şeyim orada" ifadesini kullandı.

    'PLANIM YOK'

    Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses
    © AA /
    İbrahim Tatlıses: AK Parti'ye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm
    Siyasete girmesi durumunda neler planladığına yönelik soru üzerine de Tatlıses, "Planımız yok. Beyfendinin yanında durmak yeter bize. Beyfendinin yanında olmak yeter" dedi.

    Aday adaylarıyla mülakatlar, genel başkan yardımcıları başkanlığındaki 14 komisyon tarafından yapılıyor. Komisyonlarda iki Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu, bir Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi de bulunuyor. 

    Komisyonlar, 7 bin 340 aday adayıyla mülakatları yarın akşam tamamlayacak. Buradan çıkacak sonuçlar üst komisyona iletilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyonun değerlendirmeleri sonucu milletvekili adayları belirlenecek. Bu tespitlerin ardından 21 Mayıs'ta liste Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek. Aday tanıtım toplantısı ise 25 Mayıs'ta yapılacak. 

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, İbrahim Tatlıses, Türkiye
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