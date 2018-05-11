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    Zabıta, linç

    Dilenciyi linç ettirmeye çalışan zabıta açığa alındı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Karaman'da dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" diyen zabıta memuru İbrahim U., açığa alındı. Zabıta hakkında belediye tarafından idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da zabıta hakkında ’kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında ’kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.’yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı. Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekibe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    Olay, çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi 'etkisiz hale' getirmeye çalıştı.

    Zabıta, linç
    © Fotoğraf : DHA
    Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etmeye kalktı
    Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U.,diğer arkadaşının kolundan çekerek, ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

    Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ”Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,”50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor” dedi.

    Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi’ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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    Etiketler:
    Linç girişimi, Dilenci, Zabıta, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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