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    MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

    MÜSİAD Başkanı: Enflasyonun kontrol altına alınması ile ilgili çaba arttırılmalı

    © AA /
    Türkiye
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    MÜSİAD Başkanı Kaan, döviz kurunun yükselişinin en önemli sebebinin enflasyon olduğu söyledi. Kaan, enflasyonun kontrol altına alınması için üretimin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsun'da ‘Bölgesel kalkınmada MÜSİAD'ın rolü' konulu programda yaptığı konuşmada erken seçim kararının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, "Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

    MÜSİAD başkanı Abdurrahman Kaan
    © AA /
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    ‘KÖKLÜ ÇÖZÜM ENFLASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASIDIR'

    Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisinin enflasyon olduğu söyleyen Kaan, enflasyonun kontrol altına alınmasını gerektiğine işaret etti:

    "2017 yılında döviz kurunda son derece ciddi dalgalanmalar yaşandı. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında ise yüzde 22 değer kaybına uğradı. İş dünyası bu dalgalanmalar mühim olduğunda hemen hemen tüm sektörlerde dövize odaklanmış durumda. Hatta tüketime baktığımızda tüketicinin de kendisini kıstığını görüyoruz. Bu derin sorun nedir? Bu gerçek enflasyon. Yani bu dalgalanmalardan daha büyük bir sorun enflasyon. Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisi de insanların paranın değerini koruma istediğidir. Paranın değer kaybının nedeni ise enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal hayatta siyasal maliyeti olan bir vakadır. Enflasyon kontrol altına alınabilirse liranın alım gücü dolayısı ile değeri korunmuş olur. Köklü çözüm, bizim 'ana sorun' dediğimiz enflasyonun kontrol altına alınmasıdır''.

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    'ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKEREK, KUR RİSKİNİ DE YAVAŞ YAVAŞ AŞAĞI İNDİRMEK GEREKİYOR'

    Kaan, döviz üzerinde siyasi konjonktürün etkisi olsa bile ana etkenin enflasyon olduğu belirtti:

    "Özellikle bunun kontrol altına alınması için öncelikle enflasyonun kontrol altına alınması ile ilgili çabanın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Döviz ne için artar? Tabii ki siyasi konjonktürün getirdiği şeylerin etkisi olabilir ama ana etkenin burada enflasyonun olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle üretimini artırması gerektiğini, enflasyonu aşağı çekerek ve kur riskini de yavaş yavaş aşağı indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz bu konuda farklı düşünüyorum."

    ‘ÜRETMEYİ BİLMEYEN TOPLUM BAŞKALARINA BAĞIMLI HALE GELİR'

    Kaan, enflasyonun kontrol altına alınması için üretimin arttırılması gerektiğini söyledi:

    ‘'Kontrol altına almak içinde de üretimi artırmalıyız. Üretimi artırdığımızda istihdamı attırırız. İstihdamı attırdığınızda aynı zamanda büyümeye de katkınız oluyor. Türkiye artık enflasyonu kontrol altına alma mücadelesine bir an evvel hepimiz başlatmak ve üretime tekrar dönmek durumundayız. Çünkü Türkiye'de nüfusun yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. Köylerden insanlar şehirlere doğru gidiyor. Üretmeyi bilmeyen toplum başkalarına bağımlı hale gelir".

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    Etiketler:
    Üretim, Döviz, Enflasyon, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Abdurrahman Kaan, Türkiye
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