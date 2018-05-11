Esenler'deki okulda el bombası bulundu

Esenler'deki Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkarırken, okula gelen veliler de öğrencileri alarak evlerine götürdü.

ASKERİ ALANDAN OKULA TOPRAK GETİRİLMİŞ

Okulda arama yapan polisler, bahçede eski bir el bombası bulunca, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.