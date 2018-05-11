Yıldırım'dan Ermenistan'a yanıt

Başbakan Binali Yıldırım "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi sonrasında, Ankara Spor Salonu'ndan yürüyerek Ulus'taki Melike Hatun Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Yıldırım, çıkışta cami avlusunda kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda koşulsuz olarak diplomasiye hazır olduklarına' ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Tabii bir görelim. Ermenistan yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa, bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle başta komşularımız olmak üzere husumet içerisinde olmayı arzu etmiyoruz. 'Dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız' ilkesi siyasetimizin esasını teşkil ediyor. O bakımdan böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin ali menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz."

Bu arada Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisini CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyor. Hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen anayasa çerçevesinde yapılmıştır. O bakımdan rahatız" ifadelerini kullandı.