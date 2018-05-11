Kayıt
16:08 11 Mayıs 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Piyasaların seçim söylemleriyle tedirgin edilmeye çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / İsa Terli
    Erdoğan: Kredi derecelendirme kuruluşlarına bu işi öğreteceğiz
    TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirir. Bizi buradaki ekonomi temsilcileri ilgilendiriyor. Bizim bakacağımız tek yer burasıdır" dedi.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    ​'ONLAR BİZİ KÜÇÜK DALGALARDA BOĞMAYA ÇALIŞTI, BİZ ÜLKEMİZİ GÜVENLİ LİMANLARA TAŞIDIK'

    • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
      © AA /
      Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum
      Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı sizlerle istişare ederek attık. Tüm toplantılarda sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. Ortak aklın gereği ne ise onu yapmaya gayret ettik. Ülkemize karşı son yıllarda artan saldırıları sizlerle birlikte göğüsledik. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik.
    • Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk.

    'KEFEN PARAMIZI DAHİ SERMAYEMİZE EKLEMEK ZORUNDA KALDIK'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Erhan Elaldı
      Erdoğan'ın ekonomi planı netleşiyor: Yönetim, tek elde toplanacak
      Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimzi darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.
    • Ekonomi nazik bir alan, söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de o derece hoyrat biçimde bunun üzerine çullanıyor. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların eserini, sizleri ve milleti rahatsız etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

    'SEÇİME GİTTİĞİMİZ HALDE EKONOMİ KABINA SIĞMIYOR'

    • Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
      © AA /
      AK Parti, seçmenlerin sorunlarını buldu: OHAL, ekonomi ve demokrasi
      Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız. Bu ülke ile kredi derecelendirme kurumu şunu söylemiş. Bunları bırakın.
    • Kredi derecelendirme kuruluşları batmış bitmiş komşuyu 4 derece yükselttiler. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan'ı söylüyorum. Biz çekildik oradan, mensubu değiliz. Bizimle ilgili not verme yetkin yok. Hangi öğrencinin hocasıysan onun notunu ver. İlk çeyrekte gelecek olan geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor.

    'BU İŞ AŞUK-MAŞUK MESELESİ, AŞUK İLE MAŞUĞUN ARASINA GİRİLMEZ'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Murat Kula
      Erdoğan: Bize kur savaşı ilan ettiler, avucunuzu yalarsınız
      Seçimi dillerine dolamışlar, piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur, biz bu güzelliğe hastayız. Önemli olan kimin ne dediği değil, önemli olan milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. 24 Haziran'da benim milletin bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak.
    • Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Ağlaya ağlaya gittiler, ondan sonra güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de.

    'FAİZ, KÖTÜLÜĞÜN HEM ANASI HEM BABASIDIR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA /
      Erdoğan'dan ekonomi yönetimine faiz tepkisi: Arkamdan iş çeviriyorlar
      Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz düzeyde büyütemeyeceğimizin farkındayız. Öyle kolay kolay büyümez. Bunun için uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var.
    • Faiz, kötülüğün hem anası hem babasıdır. 24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim.
    • Ülkemiz 16 yılda 3.5 kat büyütmeyi başardık. Dünyanın 10 ekonomisi arasına girmek için 2 kat daha büyümeye ihtiyacımız var.

    'BAŞKA ÜLKELERE YÜZDE 2-3'LÜK BÜYÜME YETEBİLİR AM ABİZE YETMEZ'

    • CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan Adıyaman'da Tütüncüler Pazarına giderek tütüncü esnafının sorunlarını dinledi.
      © AA / Çağrı Öner
      CHP'li Tezcan: Bunun neresi büyüme? Büyüme dediğin şeyde vatandaş zengin olur
      Başka ülkelere yüzde 2'lik, yüzde 3'lük büyümeler yetebilir ama bize yetmez. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta mümkünse çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor.
    • Yeni yönetim sistemimiz bu bakımdan çok önemli. Kararları daha hızlı alabileceğimiz araçlara sahip olacağız. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Aldığımız ve alacağımız tedbirler ile o karamsarlık havasını dağıtacak ve yolumuza devam edeceğiz.

    'DERSİMİ İYİ ÇALIŞTIM, BAK SÖYLEYEYİM, HAZIRIM'

    • Yeni dönemde kararları daha hızlı bir şekilde alabileceğimiz ve daha etkin bir şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız.
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Putin’in takımında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanı sıra Vyaçeslav Fetisov ve Pavel Bure gibi eski Rus hokey yıldızları yer aldı.
    Putin Soçi'de hokey oynadı, 5 gol attı
    Karikatür
    Merkel: ABD'nin bizi öylesine koruduğu zamanlar geçti
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam