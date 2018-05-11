Erdoğan: Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak

Piyasaların seçim söylemleriyle tedirgin edilmeye çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek" dedi.