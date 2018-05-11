Erdoğan: Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/SqQrujGw6Z— AA Canlı (@AACanli) May 11, 2018
'ONLAR BİZİ KÜÇÜK DALGALARDA BOĞMAYA ÇALIŞTI, BİZ ÜLKEMİZİ GÜVENLİ LİMANLARA TAŞIDIK'
- Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi güvenli limanlara taşıdık. Onlar bizi üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar, yeni yöntemler geliştirerek çıkış yolları bulduk.
'KEFEN PARAMIZI DAHİ SERMAYEMİZE EKLEMEK ZORUNDA KALDIK'
- Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimzi darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.© AA / Erhan Elaldı
- Ekonomi nazik bir alan, söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de o derece hoyrat biçimde bunun üzerine çullanıyor. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların eserini, sizleri ve milleti rahatsız etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.
'SEÇİME GİTTİĞİMİZ HALDE EKONOMİ KABINA SIĞMIYOR'
- Kredi derecelendirme kuruluşları batmış bitmiş komşuyu 4 derece yükselttiler. Memurunun maaşını ödeyemiyor. Yunanistan'ı söylüyorum. Biz çekildik oradan, mensubu değiliz. Bizimle ilgili not verme yetkin yok. Hangi öğrencinin hocasıysan onun notunu ver. İlk çeyrekte gelecek olan geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz halde ekonomi kabına sığmıyor.
'BU İŞ AŞUK-MAŞUK MESELESİ, AŞUK İLE MAŞUĞUN ARASINA GİRİLMEZ'
- Seçimi dillerine dolamışlar, piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur, biz bu güzelliğe hastayız. Önemli olan kimin ne dediği değil, önemli olan milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. 24 Haziran'da benim milletin bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak.© AA / Murat Kula
- Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Ağlaya ağlaya gittiler, ondan sonra güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de.
'FAİZ, KÖTÜLÜĞÜN HEM ANASI HEM BABASIDIR'
- Faiz, kötülüğün hem anası hem babasıdır. 24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim.
- Ülkemiz 16 yılda 3.5 kat büyütmeyi başardık. Dünyanın 10 ekonomisi arasına girmek için 2 kat daha büyümeye ihtiyacımız var.
'BAŞKA ÜLKELERE YÜZDE 2-3'LÜK BÜYÜME YETEBİLİR AM ABİZE YETMEZ'
- Yeni yönetim sistemimiz bu bakımdan çok önemli. Kararları daha hızlı alabileceğimiz araçlara sahip olacağız. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Aldığımız ve alacağımız tedbirler ile o karamsarlık havasını dağıtacak ve yolumuza devam edeceğiz.
'DERSİMİ İYİ ÇALIŞTIM, BAK SÖYLEYEYİM, HAZIRIM'
- Yeni dönemde kararları daha hızlı bir şekilde alabileceğimiz ve daha etkin bir şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız.
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