Karamollaoğlu, seçim kampanyasını Eyüp Sultan'dan başlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin startını İstanbul'da Eyüp Sultan'dan başlattı. Eyüp Sultan'ın özelliği olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Memleketimiz için de ayrıca özellik arz eden bir makam" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, seçim kampanyasını İstanbul'dan başlattı. Karamollaoğlu; Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet ve Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Karamollaoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Karamollaoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Eyüp Sultan'ın özelliği var" diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'un fethinden sonra bu makam ihya edildi. İstanbul'un fethi için yıllarca önce Peygamber Efendimizin ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor. Memleketimiz için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hak'kın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik."

'EKONOMİ ZİRVEYLE HALLEDİLECEK BİR İŞ DEĞİL'

Olağanüstü Hal'in geçici olması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bu süreklilik addederse o zaman kanunsuzluk olur. Kanunlar, bir kişinin ve bir idarenin inisiyatifine terk edilmiş olur. Bundan dolayı biz olağanüstü halin kısa bir zaman sonra mutlaka kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin acilen olağan hale dönmesi gerekir" dedi.

Karamollaoğlu, "Ekonomi zirvesi yapıldı. Ekonomideki gidişatla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Herhalde bu hükümetin son zirvesi oluyor; çünkü şöyle olacak zaten bundan sonra hükümet olmuyor. Bu sadece zirveyle halledilecek bir iş değil. Herkes bir kişinin dediğini tasdik edecek tarzda bir zirveyse, zirve yapmışsın yapmamışsın ne yazar? Mühim olan bir istişare ortamının oluşmasına ihtiyaç var" yanıtını verdi.