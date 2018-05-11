Karamollaoğlu, seçim kampanyasını Eyüp Sultan'dan başlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, seçim kampanyasını İstanbul'dan başlattı. Karamollaoğlu; Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet ve Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
"Eyüp Sultan'ın özelliği var" diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'un fethinden sonra bu makam ihya edildi. İstanbul'un fethi için yıllarca önce Peygamber Efendimizin ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor. Memleketimiz için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hak'kın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik."
'EKONOMİ ZİRVEYLE HALLEDİLECEK BİR İŞ DEĞİL'
Karamollaoğlu, "Ekonomi zirvesi yapıldı. Ekonomideki gidişatla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Herhalde bu hükümetin son zirvesi oluyor; çünkü şöyle olacak zaten bundan sonra hükümet olmuyor. Bu sadece zirveyle halledilecek bir iş değil. Herkes bir kişinin dediğini tasdik edecek tarzda bir zirveyse, zirve yapmışsın yapmamışsın ne yazar? Mühim olan bir istişare ortamının oluşmasına ihtiyaç var" yanıtını verdi.
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