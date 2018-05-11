Akşener'den İnce'ye yanıt: O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, CHP'li Muharrem İnce'nin "İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım" açıklaması soruldu. Akşener, "İnce, zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları için Balıkesir'e gitti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "İkinci tura kalır ve beni yardımcısı yaparsa, onun için çalışırım" sözleri sorulan Akşener, "Muharrem İnce zeki bir siyasetçidir. Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim" dedi.

'ÇİFTÇİ'YE MAZOT 1.5 TL OLACAK'

© Fotoğraf : CHP İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Meral Akşener, "Şimdi diyoruz ki biz; 30 milyon borçlumuz var, 4.5 milyon kişi kredi kartları ve aldığı diğer krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar, haciz var. Biz de dedik ki öncelikle şehit ve gazi ailelerin, sonra işsizlerin, sonra asgari ücretlilerin borçlarını siliyoruz. Ben bunu açıkladım" diye konuştu. Akşener, "Çiftçi bizim iktidarımızda 1.5 TL'ye mazot kullanacak. Gittiler Tunus'tan zeytinyağı ithal ettiler. Balıkesir'in zeytinyağı bir numara. Niye dünyada tescil ettirmiyorsun?" dedi.

'MEMLEKET DERDİNDEYİZ'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Meral Akşener ikinci tura kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz" yanıtını vermişti.