Soylu'dan 'TAMAM SIKILDIK' diyen sosyal medyaya: Seçim sürecinde provokasyonlar takip edilecek

‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dijital ortamdaki güvenliği tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesi, dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır" diye konuştu.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK BİR DİKKAT GEREKİYOR'

İstanbul'da düzenlenen toplantıda Soylu, 24 Haziran'daki seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılacak seçimlerin, dünyanın her yerinden, uluslararası toplum tarafından da yakından takip edileceğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Haliyle her zamankinden daha büyük bir dikkat, daha fazla bir özen göstermek durumundayız."

Seçim güvenliğini üç nokta ele aldıklarını söyleyen Soylu, "Birincisi, kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkincisi, seçim günü oy verme güvenliği ve üçüncüsü de seçim akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi" dedi.

'SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINI ENGELLEMEK İÇİN GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ'

Kampanya döneminde dijital alanda da çalışma yürüteceklerini belirten Soylu, şunları söyledi: "Miting alanları, toplanma alanları, stand çalışmaları, broşür dağıtımı Ramazan nedeniyle iftar programları tedbirlerini kapsayacak. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesi, dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Hayatımızın genel gidişatını yönetme yetkisini, ne kadar vergi vereceğimizi, nasıl bir kanun anlayışıyla yaşayacağımızı belirleyecek kişileri seçiyoruz. Bu önemli bir karardır. Esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir."

'GÜVENLİK ENTEGRE ŞEKİLDE SAĞLANACAK'

74 helikopter, 18 insansız hava aracı (İHA) ve altı keşif uçağı ile 765 TOMA'nın gerek seçim günü gerekse kampanya döneminde kullanılacağını belirten Bakan Soylu, "Bu süreçte emniyet birimlerindeki daha küçük dronelar da bu süreçte kullanılacak. Güvenlik, acil durum merkezi, izleme merkezleri, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimleri, güvenlik kamera sistemleri entegre şekilde yer alacak" dedi.