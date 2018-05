Fakıbaba: Ramazanda 2000 markette daha ucuz fiyatlı et satılacak

© AA / Ucuz etleri satacak 2 market belirlendi

Ramazan boyunca ucuz fiyatlı et uygulamasına devam edeceklerini ve 2000 markette daha ucuz fiyatlı et uygulaması başlatacaklarını duyuran Fakıbaba, şunları söyledi:

'KARKAS ET, 28 LİRA'

''Son zamanlarda yem fiyatların artması ve kurlardaki artış et fiyatlarında biraz artışa neden olmuştur. Ancak biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Biz üreticilerimizin zarar etmesini istemiyoruz, ancak asıl hedefimiz tüketicilere uygun fiyatlara et vermek. Bu hafta karkas et fiyatları 28 liradan seyrediyor.''

© AA / Rusya: Türkiye'ye et ihracatı yakın zamanda başlayabilir

Hayvancılıkla uğraşan kesimin artan yem fiyatlarından rahatsız olduklarınu belirten Fakıbaba, ''Bundan sonra yem piyasasında da TMO'nun var olması gerektiğine inanıyorum'' dedi.

BUĞDAT FİYATLARI AÇIKLANIYOR

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili de açıklama yapan Fakıbaba, ''Sayın Başbakanımız yarın buğday fiyatlarını açıklayacak'' duyurusu yaptı.