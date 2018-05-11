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    HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

    'HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın kardeşi diye ihraç ettiler'

    © AA / Okan Özer
    Türkiye
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    HDP Grup Başkanvekili: KHK ile ihraç edilen doçent doktor kardeşimin dosyasına bizzat AKP'lilerin eliyle ulaştım. Yanında tek bir not var: HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın kardeşi...

    TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Ahmet Aydın ile HDP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
    © AA / Murat Kaynak
    Tamam-devam tartışması Meclis'e sıçradı
    HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu'nda partisinin önerisi üzerine OHAL KHK'leriyle ilgili yapılan tartışmada öz kardeşinin ''HDP milletvekilinin kardeşidir'' notuyla ihraç edildiğini söyledi.

    OHAL sürecinde ortaya çıkan 'iltisak' kavramıyla herkesin ihraç edilebilecek bir aşamaya getirildiğini dile getiren Beştaş, şöyle konuştu:

    ''Ben size bugüne kadar hiç söylemek istemediğim somut bir örnek vereyim. Bunu söylemek istemezdim, ama söylemek zorundayım, bu dönem bitiyor. Benim öz kardeşim profesör ve doktor, nefrolog üçüncü kararnamede ihraç edildi. Dosyasına bizzat AKP'lilerin eliyle ulaştım. Yanında tek bir not var, 'HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın kardeşi' diye."

    Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da (solda) katıldı.
    © AA / Güven Yılmaz
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    'İLTİSAKLI KABUL EDİLDİ'

    ''Birçok başvuru yaptık ve benim kardeşim idealist bir doktor olarak, bugüne kadar yaşamını sadece tıpa adamış biri olarak 'iltisaklı' diye kabul edildi. Hakkında ne bir soruşturma var ne bir kovuşturma var ne bir disiplin cezası var ne bir disiplin araştırması var ve yaptığımız bütün başvurulara rağmen hala işe iade edilmedi.''

    ''Buna kendimden örnek vermek istemezdim ama bunun gibi binlerce insan şu anda gerçekten ihraç edildi. Bunun adı zorbalıktır. Bunun adı faşizmdir. Ben milletvekiliyim, ben bir suçlu değilim.''

    'YA SADE VATANDAŞLAR'

    ''Sayın Başkan, ben bir milletvekiliyim ve halkoyuyla seçildim. 'HDP milletvekilinin kardeşidir' diye bir milletvekilinin kardeşi bir profesör bile ihraç ediliyorsa diğer vatandaşlara yapılanların sınırını zaten tartışmaya gerek yoktur. OHAL Komisyonu da sadece işe iade etmemek için, zaman kazanmak için kurulan bir mekanizmadır, başvuru yollarını kapatmıştır. Hükümet, seçime giderken bu zulmü, bu zorbalığı durdurmak yerine hala arkasında duruyor. Gerçekten, bu konuda kendilerini binlerce kere daha düşünmeye davet ediyorum.''

    HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş
    © Fotoğraf : DHA
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    RAMAZAN DANIŞ: BÜYÜK TRAJEDİLER YANINDA NE Kİ…

    Beştaş’ın Genel Kurul’da adını vermediği kardeşinin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaparken 29 Ekim 2016’da çıkan KHK ile ihraç edilen Doç Dr. Ramazan Danış olduğu öğrenildi.

    Gazete Duvar'ın konuştuğu iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Ramazan Danış, şunları söyledi: ''Bu bölgede çok trajedi yaşandı. Bizimkisi çok küçük. Keşke konuşmasaydı. Ama demek ki kendisini tutamadı.''

    OHAL Komisyonu, belge
    © AA /
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    29 Ekim 2016’daki ihracının üzerinden 1.5 yılı aşkın süre geçmesine karşın hala bir dava söz konusu belirten Danış, ''Sorgusuz sualsiz ihraç edildim'' dedi.

    ''Meral Danış Beştaş’ın kardeşi olduğunuz için mi ihraç edildiğinizi düşünüyorsunuz'' sorusuna ''Kesinlikle'' yanıtını veren Ramazan Danış şöyle devam etti:

    'ASIL HASTALAR MAĞDUR OLDU'

    ''Ben doktorum. Eğitim araştırma hastanesindeki nefrolojinin diyaliz merkezinde görev yaptım. Diyarbakır’da yapılan böbrek nakil merkezinin mesul müdürüydüm. 125’e yakın nakil yaptık. Bu mağduriyet aslında sadece beni etkilemedi. Bölgede çok fazla nefroloji uzmanı yok. Asıl hastalarıma çok üzüldüm. Ben yıllardır bilimle uğraşıyorum. Hayatta tabii ki bir duruşum var, ama bırakın 'iltisak'ı tüm herşeyimi nefrolojiye, böbrekle ilgili bilim dalına adamış biriyim. Ben çalıştığım birimlerin inşaat süreçlerini dahi yakından takip ettim. Gidip kontrol ederdim. Tüm uğraşlarım bilim yönündeydi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    ''Siyaset yapmak bir yana başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. Kayıtlara da bakabilirler. Bulacakları tek şey bir sendika üyeliğidir. O sendikanın bazı açıklamalarına katılmışımdır. Bunlar da yasal sendikanın yasal çalışmalarıdır.''

    'MERAL'LE GURUR DUYUYORUM'

    Profesörlük kadrosunun da 7 yıl verilmediğini söyleyen ve ''O da büyük ihtimalle Meral'den dolayı'' diyen Ramazan Danış, ''bu yaşadıklarınız nedeniyle Meral Hanım'a kızıyor musunuz''  sorusunu şöyle yanıtladı:

    ''Meral’e kızmıyorum. Meral benim gurur kaynağım. İyi bir insan hakları, kadın hakları savunucusu.''

    Etiketler:
    ihraç, KHK, OHAL, TBMM, HDP, Ramazan Danış, Meral Danış Beştaş, Türkiye
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