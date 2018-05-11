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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: 'İkinci turda şu partiye destek veririz' diye önceden belirlenmiş bir politikamız yok

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu “İkinci tura kim kalırsa kalsın, bizim ‘şu partiye veya diğerine destek veririz’ gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok” diye konuştu.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı anketleri açıkladı
    Karamollaoğlu, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu 15 yıllık AK Parti iktidarını 'hem şikayet eden hem de şikayet edilen' konumda olmakla suçladı:

    "Önümüzdeki seçimler, en kritik seçim olacak. Türkiye 15 yıldır bir parti tarafından yönetiliyor. Geldiğimiz nokta iç açıcı değil. İktidar da öyle düşünüyor olmalı ki manifesto yayınladı. Normal şartlarda manifestolar iktidar tarafından değil iktidara karşı yayınlanır. Sayın Cumhurbaşkanı, hem şikayet eder hem de şikayet edilen konumunda. Sorunlar derinleşti. Dün söyledikleri bugün önlerine geldiğinde muhakkak kendileri bile şaşırıyorlar. Avrupa'yla bütünleşecektik. Adalet ve barış gelecekti. Ekonomide önemli adımlar atacaklardı. Devletin elinde ne var ne yok satıldı. Rant üretimin önüne geçti."

    ‘BORÇ 500 MİLYAR DOLARA DAYANDI'

    Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Karamollaoğlu "Borç batağındayız. 3,5 milyon görünürde işsiz var. IMF'ye borcumuz kalmadı ama bizim ekonomimiz IMF modeli, çünkü bu Derviş'in getirdiği bir model. Derviş Türkiye'den ayrılırken iktidardaki politikaları öve öve bitiremedi. O günkü politikalar sebebiyle bugün borç batağındayız. 500 milyar dolara yakın borcumuz var. O borç ödenemez vaziyette çünkü parayı betona ve asfalta gömdüler. Borçların faizlerimi bile ödemeyip yeni borçlar alıyoruz. Siyasi yaptırımlarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

    Cari açığın hızla arttığına işaret eden SP Lideri "Cari açık 47 milyar dolar seviyesinde. Sadece ihracat rakamları ve kalkınma hızı rakamları gündeme geliyor. Bunlar Türkiye'nin kalkındığı, güçlendiği anlamına gelmez" dedi.

    Türkiye'nin "yönetilemeyecek durumda" olduğuna işaret eden Karamollaoğlu "Bu iktidar Türkiye'nin başörtü sorununu çözdü ama eğitim sorununu çözemedi. Eğitimde yeniliği akıllı tahta, tabletle ilgili gördü. Ancak eğitim sistemi değiştirileceğine maalesef bunlarla uğraşıldı" ifadelerini kullandı.

    ‘DARBE GİRİŞİMİNDE DIŞ GÜÇLERİN PARMAĞI VAR AMA KULLANILAN UNSURLAR MİLLİ'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Karamollaoğlu: AB ve NATO ile ilişkiler gözden geçirilmeli
    15 Temmuz darbe girişiminde dış güçlerin parmağı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Ama kullanılan unsurlar milli unsurlardı. AK Parti tarafından yetiştirildi. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Erdoğan ‘ne istediler de vermedik' dedi.

    Türkiye'nin dış politikada pek çok ülkeyle kavga halinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu "Bizim emperyalist Batı'ya yönelik tutumumuz eşitlik olması gerektiği yönünde. Ama sürekli tepeden bakıyorlar. Demokrasiyi sadece kendi memleketleri için geçerli görüyorlar. Demokrasi, insan hakları, hukuk umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

    Karamollaoğlu "Ali Bulaç'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay Bey'in de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi" diye konuştu.

    İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ederken 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ibrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaşan Karamollaoğlu "Üstüne yürümek gibi bir şey söz konusu olamaz. Yanına vardığımda yoğun bir infial içinde, dinlememekte inat etti. Ben de en sonunda ‘ne halin varsa gör'. Özellikle AK Parti destekçileri yalana sığınıyor" dedi.

    ‘İKİNCİ TURA KALAMAZSAK PARTİ OLARAK DESTEKLEYECEĞİMİZ BİR ADAY YOK'

    Erken seçimle ilgili soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "HÜDA-PAR'la anlaşılmış bir ittifak yok. Abdüllatif Şener CHP'den vekil adayı olduğu yönünde bilgi geldi. İkinci tura kim kalırsa kalsın, diğer parti tabanları destekledikleri partinin liderlerinin işaret ettiği adaya destek vermeyecek. Bizim ‘şu partiye veya diğerine' destek veririz gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok" diye konuştu.

    ‘GÜL'ÜN MUHALEFET TARAFINDAN DESTEKLENECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM AMA OLMADI'

    Abdullah Gül
    © AA / İslam Yakut
    Abdullah Gül: Geniş mutabakat oluşmadı, adaylığım söz konusu değil
    Abdullah Gül'ün çatı aday gösterilmesi girişimleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu "AK Parti'den gelen tepki olağanüstü oldu. Ben Abdullah Gül'ün adaylığında garanti görüyordum. ‘Bu ne perhiz, ne lahana turşusu' eleştirileri gelecek olmasını bile göze alarak istedim ve diğer muhalefet partilerinden de destek göreceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir husumet, anlaşmazlık yok" dedi.

    ‘HDP'Yİ İTTİFAKA ALMAMIZIN SEBEBİ 2 KERE 2'NİN 3 OLDUĞUNU GÖRMEMİZ OLDU'

    HDP'nin ittifakta yer almasına İYİ Parti tarafından kabul edilmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine SP Lideri "Siyaset bize 2 kere 2'nin 4 olmadığını, 3 olduğunu gösterdi. Bu yüzden böyle bir karar aldık. Temel unsur, halkın yaklaşımıydı" diye yanıt verdi.

    Etiketler:
    Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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