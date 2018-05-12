Torba tasarı Meclis'e sunuldu: Kaçak geçişe yüzde 60 indirim

Yeniden yapılandırma ve emekli ikramiyelerini içeren tasarının TBMM'den geçmesinin ardından birçok kişi yakından ilgilendiren yeni bir torba teklif daha Meclis'e sunuldu. Teklifte, 2-B arazileri için ödeme süresinin uzatılmasından, HGS-OGS cezalarının yüzde 60 indirilmesine kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Teklife göre, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları kaynağında kesilecek. Böyle bir durumda bankaya borç miktarı bildirilecek ve borç tutarı çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilecek.

Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamındaki elektrik alım sözleşmelerinde, fiyat farkı söz konusu olabilecek. 1 Ocak 2016'dan sonraki alımlarda Bakanlar Kurulu'nun belirlediği kapsamda fiyat farkı ödenebilecek.

10 KATI TUTARINDAKİ PARA CEZASI 4 KATINA İNDİRİLECEK

Hürriyet'in haberine göre; karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Teklife göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücretinin 10 katı tutarındaki idari para cezası 4 katına indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak.

2B'DE SÜRE UZATILIYOR

2-B kapsamındakilerin başvuru süresi, tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30 Kasım 2018'e kadar uzatılacak.