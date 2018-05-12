İnce: Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ne olursa olsun mu diyeceğiz?'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'e destek vereceğini yineledi. "2. tura kalmazsam yardımcı olurum ama ben de diğer adaylardan aynı desteği beklerim" diyen İnce, HDP'nin adayı Demirtaş'ın tutukluluğuna da itiraz etti.