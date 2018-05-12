Kayıt
13:30 12 Mayıs 2018
Ankara+ 16°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Muharrem İnce

    İnce: Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ne olursa olsun mu diyeceğiz?'

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 63

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'e destek vereceğini yineledi. "2. tura kalmazsam yardımcı olurum ama ben de diğer adaylardan aynı desteği beklerim" diyen İnce, HDP'nin adayı Demirtaş'ın tutukluluğuna da itiraz etti.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Antalya'da basın toplantısı düzenledi.

    İnce yarışın eşit koşullarda olması gerektiğini söyledi. "İkinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'in yardımcısı olurum" sözlerine de açıklık getiren CHP'li Cumhurbaşkanı adayı şunları kaydetti:

    • Bir soru üzerine ikinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız diye, ben yardımcısı olurum dedim. 
      Muharrem İnce - Meral Akşener
      © Fotoğraf : DHA
      Akşener'den İnce'ye yanıt: O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim
      Tekrar ediyorum aynı şeyi diğer adaylardan da isterim, benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olması beni mutlu eder bu karşılıklı, birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır.
    • Ben rakiplerin bir kolunu bağlayarak güreşmek istemem kim olursa olsun adil yarışmak isterim, Sayın Karamolaoğlu, Akşener, Demirtaş ve Sayın Erdoğan'ın da benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim adayın biri hapiste diğerleri propoganda yapıyor. Bu doğru değil, bunu doğru bulmuyorum, bu bir süre sonra vicdanları kanatır. Demirtaş, Kürt diye 'bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz' Böyle bir şey olmaz.

    İnce, bugün Denizli'de miting düzenleyerek halka seslenecek.

    İlgili konular:

    İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum
    İnce: Endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacağım
    Perinçek'ten 'İkinci turda İnce'yi desteklemeyiz' iması
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı seçimi, CHP, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Putin’in takımında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanı sıra Vyaçeslav Fetisov ve Pavel Bure gibi eski Rus hokey yıldızları yer aldı.
    Putin Soçi'de hokey oynadı, 5 gol attı
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam