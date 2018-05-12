İnce: Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ne olursa olsun mu diyeceğiz?'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Antalya'da basın toplantısı düzenledi.
İnce yarışın eşit koşullarda olması gerektiğini söyledi. "İkinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener'in yardımcısı olurum" sözlerine de açıklık getiren CHP'li Cumhurbaşkanı adayı şunları kaydetti:
- Bir soru üzerine ikinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız diye, ben yardımcısı olurum dedim.
- Ben rakiplerin bir kolunu bağlayarak güreşmek istemem kim olursa olsun adil yarışmak isterim, Sayın Karamolaoğlu, Akşener, Demirtaş ve Sayın Erdoğan'ın da benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim adayın biri hapiste diğerleri propoganda yapıyor. Bu doğru değil, bunu doğru bulmuyorum, bu bir süre sonra vicdanları kanatır. Demirtaş, Kürt diye 'bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz' Böyle bir şey olmaz.
İnce, bugün Denizli'de miting düzenleyerek halka seslenecek.
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