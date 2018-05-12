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    Andrey Karlov

    Karlov soruşturmasında para trafiği belirlendi

    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
    Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile soruşturma kapsamında tutuklanan, cinayetin işlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği tespit edildi.

    Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2013 yılından bu yana Ankara'da görev yapıyordu.
    © AA / Ecenur Çolak
    Eski MİT'çinin Karlov suikastından tutuklandığı ortaya çıktı
    Büyükelçi Karlov cinayetinin şüphelileriyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına gönderildi.

    Raporda, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan ile cinayetin işlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisinin organizatörü olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Timur Özkan arasında para trafiği bulunduğu tespitine yer verildi.

    Rapora göre, 2012'de Mustafa Timur Özkan'a 100 lira gönderen Tekalan, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisini düzenleyen Türkiye Gezginler Kulübüne de 2011-2014 yıllarında 5 işlemde 500 lira gönderdi.

    Savcılık kaynakları, daha önce aralarında mail trafiği tespit edilen Tekalan ile organizatör Özkan arasındaki irtibatın MASAK raporuyla kesinleştiğini bildirdi.

    YOKLUĞUNDA TUTUKLAMA KARARI

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, daha önce, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile örgütün tepe yöneticileri Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmiş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş, talebi kabul ederek, Gülen'in de aralarında bulunduğu 8 isim hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov moments before he was shot and killed in Ankara
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
    'Karlov'un katili polis, cep telefonunu yem olarak kullandı' iddiası
    Talep yazısında "suikastçi Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğunun tutanaklar, belgeler, dijital materyal inceleme tutanakları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli beyanları, diğer şüpheli beyanları ve dosya kapsamından anlaşıldığı" bildirilerek, "Yine soruşturma dosyası kapsamından söz konusu eylemin FETÖ terör örgütünün talimatları doğrultusunda bu örgütsel faaliyetleri çerçevesinde, örgütün amacı olan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme eylemine ulaşmak için işlendiği anlaşılmıştır" denilmişti.

    8 KİŞİ TUTUKLU

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

    Cinayetle ilgili aralarında Altıntaş'ın örgüt içindeki 'abisi' olduğu öne sürülen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 8 kişi tutuklanmıştı.

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    Etiketler:
    FETÖ, Mustafa Timur Özkan, Şerif Ali Tekalan, Andrey Karlov, Türkiye, Rusya
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