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    Muharrem İnce

    İnce: Erdoğan'ı yargılamak benim değil mahkemelerin işi

    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Denizli'de yaptığı mitingde konuştu.

     Denizli'nin Bozkurt ilçesinde halka seslenen İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

    'SİZDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ MÜSLÜMANLIĞI?

    • (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dindar nesil yetiştireceğiz' şeklindeki sözlerine yönelik) "Senin haddine mi düşmüş. O senin görevin değil, ailelerinin görevi. Ben de çocukken Kuran kursuna giderdim yazları. Elhamdüllillah biz de Müslümanız. Sizden mi öğreneceğiz Müslümanlığı!. Devletin görevi matematik, fizik öğretmektir; iş bulmaktır.

    'DEVLET İNTİKAMLA YÖNETİLMEZ'

     

    • Erdoğan'ı yargılayacak mısın diye soruyorlar. Hayır. O benim işim değil, mahkemelerin işi. Devlet intikamla, rövanşla yönetilmez.
      Muharrem İnce
      © Fotoğraf : CHP
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       Devlet şöyle yönetilir: Birinci sınıf hakimler var. Onların içinden kurayla seçersin yüksek yargıyı. Ona da dersin ki, görevini düzgün yap, çay toplamaya gitme, düğmeni ilikleme. Cumhurbaşkanı olduğumda bir toplantıya gittiğimde o yargıçlar ayağa kalkarsa onlara iki çift sözüm var. Kalkmayacaksınız! O yüksek yargıçlar günü geldiğinde beni de, Tayyip Erdoğan'ı da yargılamalı. Böyle olursa memleket düzelir. Bu düzene son vereceğiz.

     

     

    'O ÇÖP DESİN BEN KUANTUM DİYECEĞİM'

    • O çöp desin ben kuantum diyeceğim, o küfür etsin ben uzay diyeceğim; onun projesi kanal kazmak olsun benim projem huzur olacak.
    • Her sene 10 bin akıllı çocuğumuzu yurtdışına göndereceğiz. Ben bağırıp çağıran, küfreden cumhurbaşkanı değil, yol gösteren birisi olacağım.
    • Aslında ben ondan daha zenginim. Bir kere ben hukuk devletine, özgürlüklere inanıyorum. İnsanlar arasında ayrım yapmam, benim defterimde yazmaz. Ben ülkemin bütün insanlarını seviyorum, gönlümde hepsine yer var. Malvarlığımız gariban olabilir ama benim gönlüm ona göre çok zengin.
    • -Bir kere ben bu ülkenin çocuklarına 16 yıl fizik anlattım.
      Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Erçin Top
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       Geleceği anlattım. Bakın böyle bir dünya olacak, uzaydaki taşlardan maden toplayacaklar dedim. Türkiye'nin uydusu olmalı, laboratuvarları olmadı. 30 sene önce size telefonlar olacak, görüntülü arayacaksınız desem gülerdiniz. Peki 30 sene sonra ne olacak, bunu akıllı çocuklarımız bilecek.
    • Geçenlerde bir öğrencimle karşılaştım. Kalp cerrahıyım dedi. Mutluluğu görüyor musun? İşte ben bunun için zenginim. Sizin çocuklarınız için, hepimizin çocukları için adayım. Kendi çocuklarım için de. Bir insanı 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası, öğretmeni. Öğretmeni de kendinden bir parça görür. Benim başarım var burada der. BEnim öğretmenim, yanına gittiğimde herkese beni tanı
    • Madem ekonomi iyi; neden gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3'ken bizde 11. Neden cari açığımız bu düzeyde? Neden gençlerin yüzde 20'si işsiz? Ortada bir sorun var.

    'BU İKTİDARI KADINLAR VE GENÇLERLE DEĞİŞTİRECEĞİZ'

     

    • Bir kadınlara, bir de gençlere güveniyorum. Bu iktidarı kadınlar ve gençlerle değiştireceğiz.

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    Etiketler:
    Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli
    Topluluk kurallarıTartışma
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