Yıldırım: Gündemimizde teröristlere af yok

Af çağrısını değerlendiren Yıldırım şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir."

'TARTIŞMAYA, KONUŞMAYA DEĞMEZ Mİ?'

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş'ın tahliye edilmesi çağrılarına tepki göstererek, bunun yerine 'kader mahkumlarına' dönük bir af çağrısında bulunmuş, şöyle konuşmuştu:

"Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir.Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…"

Bahçeli, Demirtaş üzerinden dönen tartışmalara ise şöyle cevap vermişti:

"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?"