Çelik: İki büyük Avrupa demokrasisi olan İngiltere ve Türkiye'nin işbirliği Brexit sonrası da sürecek

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından birliğin bu ülkenin stratejik rolünden mahrum kalacağını belirtti. Türkiye ile İngiltere'nin stratejik işbirliğinin ise, Brexit sonrasında devam edeceğini belirtti.

Çelik, bu yıl 7'incisi İngiltere'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun bugünkü oturumunda, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile "Brexit Sonrası" başlıklı panele katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen panelde, Brexit'in ardından Türkiye ile İngiltere'nin hem kendi aralarındaki hem de AB ile olan ilişkilerinin ne yönde şekilleneceğinin ele alındığı öğrenildi.

'İŞBİRLİĞİ BREXİT'TEN SONRA DA SÜRECEK'

Edinilen bilgiye göre, Brexit'i takiben AB'nin İngiltere'nin stratejik rolünden mahrum kalacağını vurgulayan Çelik, iki büyük Avrupa demokrasisi olan Türkiye ile İngiltere'nin stratejik iş birliğinin ise Brexit sonrasında da süreceğini kaydetti.

Çoklu krizlerle mücadele eden AB'nin Türkiye ve İngiltere olmadan, değişen uluslararası sistemin şartlarına uyum sağlamasının ve etkin bir aktör olmasının mümkün olamayacağını ifade eden Bakan Çelik, Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye ile İngiltere olmadan düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

'BAŞTA TİCARİ OLMAK ÜZERE, İKİLİ İLİŞKİLERİ ETKİLER'

© REUTERS / Francois Lenoir AB ve İngiltere Brexit sonrası geçiş sürecinde anlaştı

Çelik, bununla birlikte İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, Türkiye'nin de Gümrük Birliği üyesi olması ve AB hukukundan kaynaklanan kazanımlar nedeniyle başta ticari olmak üzere ikili ilişkileri etkileyeceğini söyledi.

Büyük bir ticari ortak olan İngiltere ile Türkiye arasında yeni dönemde ayrı ve güçlü bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Çelik, Brexit'in siyasi, ekonomik, ticari ve hukuki alanlardaki muhtemel sonuçlarının olumlu yönde geliştirilmesi için iki ülke makamlarının teknik görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Çelik, dün başlayan Tatlıdil Forumu'nun açılışındaki akşam yemeğine dün York Dükü Prens Andrew ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile katılmıştı. Basına kapalı yemekte konuşan Çelik ile Johnson'ın ikili ilişkilerin ve iş birliğinin önemini vurguladıkları öğrenilmişti.