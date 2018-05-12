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    CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik

    Muharrem İnce, 50 ilde miting yapacak, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayı planlıyor. İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

    Muharrem İnce
    © AA / Mustafa Dermencioğlu
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    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingileri sürüyor. Seçim kampanyasını Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştirdi.

    Daha sonra sırasıyla Edirne, Hakkari ve Rize'ye giden İnce, dün geceyi ise bir televizyon programına katıldığı Antalya'da geçirdi. Bugün kahvaltıda Afyonkarahisarlı gazetecilerle bir araya gelen İnce, Dinar ile Denizli'nin Bozkurt ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

    Akşam saatlerinde Denizli kent merkezinde miting düzenleyecek olan İnce, yarın da Manisa merkez ve Soma'da olacak.

    KONYA, AKSARAY, AMASYA, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ

    Özel uçak kullanan Muharrem İnce'nin pazartesi günü Konya'da olması bekleniyor. İnce, ilk olarak Ereğli ilçesine gidecek, daha sonra kent merkezinde halka hitap edecek.

    15 Mayıs'ta Aksaray ve Niğde'de miting yapacak Muharrem İnce, ramazan ayında da miting programlarına devam edecek.

    İnce, 18 Mayıs'ta Kırklareli ve Tekirdağ'da olacak. İnce'nin akşam saatlerinde ise İstanbul Avcılar'da bir iftar programına katılması bekleniyor.

    19 MAYIS'TA SAMSUN

    Muharrem İnce
    © AA / Muhittin Sandıkçı
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    Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.
    Aynı gün Sinop'ta halka seslenmesi beklenen İnce, 20 Mayıs'ta Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.
    İl mitingleri öncesinde bazı ilçe ziyaretlerinde de bulunacak olan Muharrem İnce, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapmayı planlıyor.

    KILIÇDAROĞLU SALON TOPLANTILARI YAPACAK

    Muharrem İnce
    © AA / Muhittin Sandıkçı
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    Daha çok salon toplantılarına katılması beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'ye destek ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partisine oy istemek amacıyla İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sınırlı sayıda miting yapacağı belirtiliyor.

    Kılıçdaroğlu'nun, İnce ile beraber bazı mitinglere katılması da bekleniyor. Öte yandan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, milletvekili adayları üzerindeki çalışmalarını Çevre Sokak'taki parti okulunda sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili listesinin 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesinin ardından, daha fazla sahada olacağı ifade ediliyor.

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    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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