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    Süleyman Soylu

    Soylu'dan valilere: Allah muhafaza bir trafo veya elektrik kesintisi tartışması başlamamalı, tedbir alın

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Soylu, Mardin’de seçim güvenliğinin ele alındığı toplantıda, herhangi bir trafo tartışması yaşanılmaması uyarısında bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Mardin'de 13 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

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    © AA /
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    Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Muş ve Bingöl valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının hazır bulunduğu toplantıda Soylu, bölgedeki valilere seçim güvenliği konusunda talimatlar vererek, "Allah muhafaza bir trafo tartışması, elektrik kesintisi tartışması başlamamalıdır, tedbir alınmalıdır" dedi. Türkiye'de tartışılan iki seçim olduğunu savunan Soylu, "1946 ve 1982 referandumu. Bu iki seçimin dışında Türkiye'nin tartıştığı seçim yok" diye konuştu.

    Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere düzenlenen bölge güvenlik toplantılarının 6. kez gerçekleştirdiklerini belirtti.
    24 Haziran'da yapılacak seçimi terörize etmeye çalışanların ortaya çıkabileceğini ancak bunların engelleneceklerini vurgulayan Bakan Soylu, onun için kendi yapmaları gerekenin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresinde huzuru ve güveni temin edebilecek adımları atmak olduğunu bildirdi.

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    74 HELİKOPTER VE 531 BİN PERSONELLE SEÇİM GÜVENLİĞİ

    Seçim öncesi miting alanlarında özel tedbirler olacağını belirten Soylu, "İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak, seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir. Emniyet personeli, jandarma ve güvenlik korucuları ile birlikte 531 bin personel görevinin başında olacaktır. 74 helikopter ve insansız hava araçları da görev alacaktır. Küçük insansız hava aracı olarak tabir ettiğimiz droneler de kullanılacaktır. Olası provokatif eylemlere ilişkin tüm birimlerdeki personeller tam kapasite ile görevlerinin başında olacaktır."

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    ‘HER ZAMANKİNDEN DAHA AĞIR BİR SORUMLULUK BİZİ BEKLEMEKTEDİR'

    Yapılacak seçimlerde her zamankinden daha büyük bir dikkat gösterilmesi gerektiğini gereken Soylu, şunları söyledi:

    "Elbetteki bütün arkadaşlarım, kendi görev süreleri dahilinde başka seçimlerde de sorumluluk üstlenmiştir. Ancak bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinin mahiyeti, biraz daha farklı. Bu seçim, 16 Nisan 2017'deki referandumda kararlaştırılan yeni hükümet sistemin ilk seçimi olacak. Dolayısıyla da mevzuat itibarıyla birtakım yenilikler söz konusu. Ayrıca yaşanan gelişmelerden, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki dünyanın hemen her yerinden, uluslararası toplum tarafından da yakından takip edilen bir seçim, dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir".

    ‘SOSYAL MEDYADA SİBER SUÇLARIN TAKİBİ MAKSADIYLA İLGİLİ BİRİMLER GÖREV BAŞINDADIR'

    Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele aldıklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

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    © AA / Ali Atmaca
    İnce'den YSK üyelerine tavsiye: 80 milyon onları tanımak zorunda kalmasın
    ''Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikinci kısım da seçim günü oy verme güvenliği ve üçüncü kısım da seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği. Sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. kampanya dönemi tedbirlerimiz, miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçimin ramazana denk gelmesiyle iftar programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provakasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla, ilgili birimlerimiz görevleri başındadır. Elbetteki burada dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Hayatımızın genel gidişatını yönetme yetkisini, ne kadar vergi vereceğimizi, nasıl bir kanun anlayışıyla yaşayacağımızı belirleyecek kişileri seçiyoruz. Bu önemli bir karardır. Esas olan özgürlüğü temin edebilmektir. ''

    Erken bir seçim olması nedeniyle seçim kampanya döneminin çok kısa süreceğini kaydeden Soylu, yaklaşık 25 günlük bir süreçte bütün siyasi partilere kendilerini ifade etme alanı bırakma, huzur ve güveni temin etmenin görevleri olduğunu da aktardı.

    NE OLMUŞTU?

    30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, o zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, oyların sayımı sırasında bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili ''Espri yapmıyorum, trafoya kedi girdi. Bunu seçime bağlamak yanlış'' açıklamasını yapmıştı. Bakanın açıklaması tartışmalara sebep olmuştu.

    Etiketler:
    Seçim güvenliği, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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