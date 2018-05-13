Ramazan'da fıstıklı baklava olmayacak

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), Ramazan ayına sayılı günler kala, stokçular tarafından fıstık fiyatlarının 210 liraya yükseltilmesi sebebiyle, fıstıklı ürün üretmeyerek bu durumu protesto etme kararı aldığını duyurdu.

© AA / Ensar Özdemir Antep baklavasına fıstık zammı

BAKTAD'ın girişimiyle bir araya gelen sektör temsilcileri, soruna çözüm bulmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmeyi planlıyor. Baklavacılar fıstık fiyatları aşağı çekilinceye kadar fıstıklı baklava yerine fındık, ceviz ve bademli baklava üretimine ağırlık verecek.

Konuyla ilgili konuşan BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, "Çiftçiden kilosu 60 TL'ye alınan baklavalık fıstık ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürülüyor. Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kar ne ahlakidir ne de hukuka uygundur. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına Ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

© AA / Erçin Top Bu baklavayı içebilirsiniz 5

Yıldırım, çiftçiden kilosu 60 TL'ye alınan baklavalık fıstığın Ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kar ne ahlakidir ne de hukuka uygundur. Ne üretici ne baklavacı ne de tüketici bu işten karlı çıkmaktadır. Soruna bir çözüm üretilmezse çok sayıda baklavacı iflas edecek ve milli değerimiz olan baklava tarihe karışacak. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına Ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz. Sektörümüzde faaliyet gösteren pek çok firma bu konuda destek vereceğini açıkladı. Bu hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret ederek desteğini talep edeceğiz. Nasıl et fiyatlarındaki artış sonrası kontrollü bir ithalat yapıldıysa fıstıkta da aynı uygulamayı yapabiliriz".

‘KARABORSACILARIN ELİNE GEÇEN HAKSIZ KAZANÇ 4 MİLYAR 250 MİLYON'

Yıldırım, 2017 yılının başından bu yana karaborsacı stokçularının eline geçen haksız kazancın 4 milyar 250 milyon TL olduğunu iddia ederek, "Bu para tamamen baklava sektörünün ve tüketicinin cebinden çıkmıştır. Sektörümüz geldiğimiz noktada, günlük bin 100 ton baklava üretmektedir. 50 bin imalatçı çalışanı, satıcılarıyla bu 100 bini geçmektedir. İhracatımız 2017 yılında 20 milyon TL civarındadır. Böylesi büyük bir sektör 3-5 tane karaborsacının eline bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.