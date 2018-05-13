Başbakan Yardımcısı Işık: Cumhurbaşkanımız ilk turda önemli bir farkla seçilecek

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nca düzenlenen İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin, 16 Nisan'da yapılan referandumda hükümet sistemi değişikliğinin hayata geçeceği seçim olması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu geçişin sağlıklı olması, bu geçişte Türkiye'nin herhangi bir sorun yaşamaması ve yoluna devam edebilmesi için 24 Haziran'da güçlü desteğe ihtiyacımız var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın ilk turda biteceğine inanıyorum. Hatta şu andaki adaylara baktığımız zaman, seçimin aslında sonucunu kestirmemek, tahmin etmemek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda önemli bir farkla seçileceğine inanıyorum. Aynı şekilde Meclis çoğunluğunun da AK Parti'den olacağına inanıyorum".

Başbakan Yardımcısı Işık, bunun için çok yoğun çalıştıklarını belirterek, "Tüm teşkilatlarımızla birlikte üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. Teşkilatlarımıza ne zaman bir görev düşse zaten yerine getirmişlerdir" diye konuştu.