Erdoğan, yüksek yargıyla aynı masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"nın ardından Tarabya Köşkü'ne geçerek Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla verilen yemeğe katıldı.

Yemekte Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Cafer Ergen ile Danıştay Daire Başkanı Enver Kaya'nın da bulunduğu yemekte, iliksiz cübbesini iliklemeye çalıştığı için eleştirilen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Erdoğan'la yan yana oturması dikkat çekti.