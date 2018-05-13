İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?

Beyannamede, "Adil yargılama hakkının mutlaka sağlanması, hakim ve savcıların objektif kriterlere dayalı olarak ve liyakati esas alarak kabulü konusunda bir yasal düzenleme" vaadinin yer alacağı belirtiliyor. HSK, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hakim ilkesi ve hakim güvencesinin sağlanmasının da yeniden yapılandırılması seçim vaadinde yer alacak.
'PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜLECEK'
İYİ Parti'nin seçmene yönelik en önemli vaatlerinden birini de 'parlamenter sistem' vurgusu oluşturacak. "Parlamenter sisteme geri dönülecek. Kuvvetler ayrılığı güçlendirilecek" vurgularının yapılacağı beyannamede, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilişkili de ‘kürsü masuniyeti dışında tümüyle kaldırılmasının' da beyannamede gündeme gelmesi bekleniyor.
ÖZGÜR BASIN VURGUSU
Beyannamede, partinin programında yer alan "Medya, özgürce bilgi edinme ve yayma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin medya olanaklarından adil şekilde yararlanması sağlanacak. Halk, haber alma ve bilgilendirme hakkını özgürce kullanacak. Medyada tekel oluşmasına, sermaye yapısı ve kaynağının gizlenmesine, yasadışılığa izin verilmeyecek" gibi ilkelerin beyannamede de vurgulanması bekleniyor.
BORÇLAR İÇİN VATANDAŞLIK FONU
Yurttaşları borç yükünden kurtarmak vaadi, Akşener'in seçimlere yönelik ‘kritik' vaadini oluştururken, parti, çifçi için 'mazotun 1.5 TL olacağı', iş bulamayan genç için 'iş buluncaya dek ‘Vatandaşlık Maaşı' ödeyeceği' sözü de verecek.
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