İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına yarın Ankara'dan başlıyor. Seçim beyannamesinin diğer partilerle birlikte 26 Mayıs'ta açıklanması planlanan İYİ Parti'nin en önemli vaadi 'demokrasi' ve 'parlamenter sistem'.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, demokrasi 'yönetenlerin yetkilerini sınırlayan, vatandaşları keyfi yönetimlerin eline düşmekten ve muhalefette olanların da haklarını koruyan bir sistem' olarak tanımlayan İYİ Parti'nin en önemli vaadi 'demokrasi'.

Beyannamede, "Adil yargılama hakkının mutlaka sağlanması, hakim ve savcıların objektif kriterlere dayalı olarak ve liyakati esas alarak kabulü konusunda bir yasal düzenleme" vaadinin yer alacağı belirtiliyor. HSK, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hakim ilkesi ve hakim güvencesinin sağlanmasının da yeniden yapılandırılması seçim vaadinde yer alacak.

'PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜLECEK'

Tutuklamalarda evrensel ceza hukuku ilkelerini hakim kılacak, kuvvetli suç şüphesinin varlığının esas alınnasına yönelik zorunlulukların da beyannamede olması bekleniyor.

İYİ Parti'nin seçmene yönelik en önemli vaatlerinden birini de 'parlamenter sistem' vurgusu oluşturacak. "Parlamenter sisteme geri dönülecek. Kuvvetler ayrılığı güçlendirilecek" vurgularının yapılacağı beyannamede, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilişkili de ‘kürsü masuniyeti dışında tümüyle kaldırılmasının' da beyannamede gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖZGÜR BASIN VURGUSU

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in her konuşmasında sözünü ettiği 'özgür basın' vurgusunun da beyannamede yer alacağı dillendiriliyor.

Beyannamede, partinin programında yer alan "Medya, özgürce bilgi edinme ve yayma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin medya olanaklarından adil şekilde yararlanması sağlanacak. Halk, haber alma ve bilgilendirme hakkını özgürce kullanacak. Medyada tekel oluşmasına, sermaye yapısı ve kaynağının gizlenmesine, yasadışılığa izin verilmeyecek" gibi ilkelerin beyannamede de vurgulanması bekleniyor.

BORÇLAR İÇİN VATANDAŞLIK FONU

© Sputnik / Iliya Pitalev Küresel borç 237 trilyon dolar ile rekor kırdı

Akşener'in geçen hafta açıkladığı ve 4.5 milyon yurttaşın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçların satın alınmasını öngören 'Türkiye Vatandaşlık Fonu' da ekonomi başlığı altında beyannamenin önemli konularından birini oluşturacak.

Yurttaşları borç yükünden kurtarmak vaadi, Akşener'in seçimlere yönelik ‘kritik' vaadini oluştururken, parti, çifçi için 'mazotun 1.5 TL olacağı', iş bulamayan genç için 'iş buluncaya dek ‘Vatandaşlık Maaşı' ödeyeceği' sözü de verecek.