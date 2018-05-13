Yavuz Bingöl: Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım

Türkücü Yavuz Bingöl, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini belirterek, "Sonuna kadar Erdoğancıyım hatta büyük harfle yazın feriştahıyım... Ben Erdoğan'ı seviyorum. Oyumu da Erdoğan'a vereceğim" ifadelerini kullandı.
Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Bingöl, "Solcular hâlâ kayıtsız değiller aslında benim yaptığım müziğe. Tamamen silmiş değiller ama böyle karşılıklı bir kırgınlığımız var tabii. Çünkü beni de çok yalnız bıraktılar zor dönemimde. Söylediğimin altından 'yok düşkün', 'yok yalaka' gibi şeyler çıkarmaları hiç yakışık almadı" dedi.
Bingöl, kökeninin Alevi-sol olması nedeniyle bugünkü iktidarla yakınlığının eleştirildiğine dair soruya, "Evet, doğru ama şimdi Türkiye'de bana 80-90 yıl boyunca sol iktidar say desen çok azdır. Hep sağ iktidarlar var yöneten. Hepsiyle benim ilişkim vardı. O zaman niye bu kadar çok eleştirilmedim ya da ayyuka çıkmadı olaylar? Bugün niye böyle oldu?" yanıtı verdi ve şöyle devam etti:
"Bunun nedeni bence Cumhurbaşkanı'nın insani yönünün fazla olması. Mesela ben Ahmet Necdet Sezer'le de türkü söyleyebilirdim. Niye söylemedim? Kendisi böyle bir şeye yol açmadı çünkü. Ya da Abdullah Gül'le de söyleyebilirdim. Onun da resepsiyonuna gittim. Ne bileyim Süleyman Demirel'le de söyleyebilirdim. Onun da cumhurbaşkanlığında resepsiyona gitmiş sanatçılardan biriyim ben. Onlar böyle bir şeye yol açmadı. Dediğim gibi; Cumhurbaşkanı'nın insani tarafı fazla. İnsana dokunmayı biliyor. Herkesin derdiyle, sorunuyla uğraşmasını seven bir lider. Başka bir tarafı var. Galiba ondan dolayı…"
Erdoğan'ın tavrını, tarzını sevdiğini ifade eden Bingöl, şunları söyledi:
"Benim kendisinin şahsına, liderliğine büyük saygım ve sevgim var. Emperyal ülkelerin 60-70 yıllık planları var Orta Doğu'da. Bir Müslüman lider çıkıyor, hem dünyadaki ekonomik çarka çomak sokuyor hem de diyor ki; 'Kardeşim, siz kendi geçmişinize bakın!' Bizim sessiz düşündüğümüz şeyi seslendiriyor. İstediğin kadar başka bir ideolojiden gel ya da başka bir görüşten ol… Aslında bir sol liderin yapabileceği şeyler de yaptılar 15 yılda. Demokratik açılım paketleri, barış masası… Bunlar çok kolay işler değildir Cengiz. TRT Şeş'i kim kurdu? Köylerin Kürtçe isimlerini kim geri verdi? Hâlâ bu sorunu çözebilecek kapasitedeki tek lider Erdoğan'dır."
'KARİYERİZM SOLUN EN BÜYÜK HASTALIĞIDIR, DÜRÜST OLAN BENİM'
Meslektaşlarını da eleştiren Bingöl, "Beğendikleri bir şeyi söyleme cesaretleri var mı benim gibi? Onlar da bir koltukta oturuyorlar. Kimse kendi koltuğunu terk etmiyor. Kariyerizm solun en büyük hastalığıdır. Bütün dünyada da böyledir. İki tane güzel cümle edemezler iktidar için, konserlerimiz iptal olur, tepki alırız diye. İki tane iyi bir şey söyleyemezler mi Cumhurbaşkanı hakkında? Asıl dürüst olan benim. Ben, tavır değiştirmiş, mahalle değiştirmiş değilim. Ben dürüst konuşuyorum. Onlar dürüst konuşmuyorlar. Valla bak dürüst değiller. Asıl politik davranan onlar" ifadelerini kullandı.
Bingöl, "Sen kendini Erdoğancı olarak görüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:
'O REİS'İN TAKDİRİ, ONU BİLEMEM'
"Sonuna kadar Erdoğancıyım. Hatta lütfen burayı büyük harfle yaz; FERİŞTAHIYIM… Ben Erdoğan'ı seviyorum. Oyumu da Erdoğan'a vereceğim seçimlerde."
Siyasete atılmayı düşünmediğini söyleyen Bingöl, "Belki de Cumhurbaşkanı'nın kültür sanat danışmanı olursun" sözleri karşısında, "O Reis'in takdiri. Onu bilmem. Benim öyle bir talebim yok ama ülkenin kültür sanatına büyük katkım olur. Çünkü gerçekten yaş gereği bizim hayatımız çok zengin Cengiz. Babam öğretmendi. Askerlikten sonra da kara trenlerde geçti ömrüm. Binlerce düğünde çaldım, çalışmadığım yer kalmadı, müzikte ve kültür sanatta çok fazla tecrübem var. 70 yaşına gelince evin köşesine çekilip ölmeyi beklemek yerine, bu tecrübeyi gelecek kuşaklarla aktarmak gerekir" dedi.
Bingöl, AK Parti'den hiç teklif almadığını belirtti.
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