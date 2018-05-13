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    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: İttifakta olmayı baraj için değil tabuları yıkmak için istedik

    © AA / Samuel Corum
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (319)
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    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, diğer muhalefet partileriyle ittifak kurmayı baraj endişesi yüzünden değil, tabuları yıkmak için istediklerini söyledi. Demirtaş, "HDP, Kürtçü de değildir Türkçü de. Çok net ifade etmek gerekir ki, PKK'nın da temsilcisi değildir. HDP kendisine oy veren halkların, bireylerin partisidir" dedi.

    Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla Birgün'den Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın mesajları özetle şöyle:

    İkinci kez HDP'nin Cumhurbaşkanı adayısınız. Bu kez propagandanızı cezaevinden yapmaya çalışacaksınız. Seçmenleri kampanyanız hakkında bilgilendirir misiniz? Nasıl çalışmayı planlıyorsunuz?

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 /
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    Cezaevi hücresinden bir kampanyanın tüm boyutlarıyla planlanıp yürütülmesi imkansızdır. Kampanyayı HDP Genel Merkezi planlayacak, gönüllüler yürütecek ve ben de önerilerim ve mesajlarımla, elimden geldiğince onlara destek olacağım. Dışarıda OHAL ve AKP zulmü, içeride de tehdit ve yasaklar varken adil ve eşit bir kampanya yapılıyormuş gibi davranamayız. Bu koşulları normalleştiremeyiz. Her an, her dakika bu adaletsizliği dile getiren ve teşhir eden bir kampanya yapmak zorundayız. Devletin imkanlarını sınırsızca kullanan bir aday ile hücredeki bir aday, sanki adil bir seçimde yarışıyormuş gibi davranamayız. Seçmenler bu demokrasi skandalını her an görmeli, mevcut iktidarın adalet ve eşitlik anlayışını idrak etmelidir.

    Bununla birlikte, HDP ve ben, geleceğin Türkiyesi'ne dair görüşlerimizi, çözüm önerilerimizi, projelerimizi, her yerde kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceğiz.

    'HERKES SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI DUYMAKLA MÜKELLEF'

    Erdoğan, "Tamam" derlerse bırakırım diyor. Sizce halk sandıkta tamam derse Erdoğan bu kadar kolay kabullenir mi?

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Bırakmayıp da ne yapacak? Elbette seçim kaybeden iktidar yerini seçilene bırakır, bunun aksi bile düşünülemez. Kendisi de buna saygı duyacağını beyan etti zaten. Biraz da, 24 Haziran'da alacağı yenilginin sosyo-psikolojik zeminini oluşturmaya, ‘onurlu geri çekilmeye' hazırlık yapıyor. Herkes seçim sonuçlarına saygı duymak ve gereğini yapmakla mükelleftir. Öyle de olacaktır.

    'SEÇİMİN AKP TARAFINDAN KAZANILMASI KRİZİ ORTADAN KALDIRMAZ'

    "Erken seçim söylemi vatan hainliğidir" cümlesinin ardından AKP ve MHP ittifakının erken seçim kararı almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak
    Kendini dev aynasında görüp kudretli sananlar, ülkenin artık yönetilemez hale geldiğini kendileri de kabul ettiler. Büyük bir ekonomik kriz kapıda bekliyor. Bölgesel gelişmeler, içerideki sosyal ve siyasal sorunlar ciddi bir patlama noktasına geldi. İktidarın çürümüşlüğü bir krizle dışa vurduğunda, artık seçimden değil istifadan söz edilir olacaktı. Durum o aşamaya gelmeden, baskın bir seçimle seçmenden yeni bir kredi alarak oluşturacakları bu ‘taze meşruiyet' ile kriz dönemini istifasız atlatmak ve iktidarlarını kurtarmak istediler. Baskın seçimin amacı budur. Fakat seçimin AKP tarafından kazanılması, krizi ortadan kaldırmayacaktır. Ancak yeni ve değişime açık bir iktidar bu krizle baş edebilir. Çünkü yeni bir iktidara, hem toplum hem de uluslararası alan bir şans tanıyacak ve panik ortamının tetiklenmesi önlenecektir. Ama AKP seçimi kazanır da aynı politikaları sürdürürse, içeride ve dışarıda yaşanacak panik, ani ekonomik ve sosyal krizleri tetikleyebilir. AKP, artık istikrarın da güvencesi değil yani. İstikrarsızlık yayan bir siyaset üretiyorlar sadece.

    "HDP, PKK'NIN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'

    CHP, MHP, DP ve İYİ Parti'nin kurduğu ittifaka HDP dahil edilmedi. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA /
    Karamollaoğlu'ndan '4'lü ittifakta HDP neden yok' sorusuna yanıt
    Bu kesimlere sorsanız HDP'nin sözde sıkıntılı ‘bagaj'ından söz edip bunu gerekçe yapacaklardır. Fakat meselenin altında yatan siyasi gerçeklik tam olarak şudur, HDP, devletin resmi ideolojisinin asli unsuru olarak kabul edilen ‘Türkçülük' politikasının dışında bir partidir. Ağırlığı Kürtlerden oluşsa da çok kültürlülüğü, çok kimlikliliği, çok dilliliği esas alan bir toplumsal gerçekliğin partisidir. HDP, Kürtçü de değildir Türkçü de. Çok net ifade etmek gerekir ki, PKK'nın da temsilcisi değildir. HDP kendisine oy veren halkların, bireylerin partisidir.

    Realite bu olmasına rağmen, HDP'yi ‘terörle bağlantısı var' safsatasını öne sürerek karalamaya ve yıpratmaya çalışan söyleme teslim olunması, onlar açısından vahim bir hata olmuştur. Biz ittifakı, barajı geçmek için istemedik. Yüz yıllık korkuların, tabuların, hataların yıkılması için istedik en çok. HDP ile birlikte çok güçlü bir toplumsal beraberlik ve demokrasi ittifakı kurulabilirdi. Bunun sonuçları sadece seçimlere değil, asıl seçim sonrası Türkiye'nin toplumsal beraberliğine ve bir arada, barış içerisinde yaşama inancının güçlenmesine vesile olurdu. Fakat maalesef, muhalefet partileri büyük düşünmek ve cesur olmak yerine, sığ ve sağ düşünmeyi tercih ettiler.

    'KESİNLİKLE BEN KAZANIRIM'

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa ve siz ikinci turdaki iki isimden biri olursanız şansınızı nasıl görüyorsunuz?

    Kesinlikle ben kazanırım. Çünkü Türkiye halklarının tamamından destek alacak söylem ve politikaları biz savunuyor olacağız.

    İkinci tur olursa ve siz kalamazsanız, partinizin ikinci tur stratejisi için neler söylersiniz?

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'tan seçim vaatleri
    Ben ikinci tura kalacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımız da inancımız da bu yönlüdür. Diğer adaylar benim ikinci tura kalmam halinde ne yapacaklarını netleştirmelidir. Çünkü burada kilit, HDP oylarıdır. Beni destekleyecekler mi? Yoksa tereddütlü mü yaklaşacaklar? Bu sorumuza net bir cevap almadan kimse ikinci tur hesapları yapmamalıdır. Beni desteklemeyeceklerini söyleyenler, desteğimizi nasıl isteyeceklerini de izah etmelidirler tabii ki.

    Milletvekili seçimlerinde muhalefetin şansını nasıl görüyorsunuz? Meclis'te AKP'nin çoğunluğu kaybetmesi durumunda bir seçim daha görebilir miyiz?

    Her şey olasılık dahilindedir. 24 Haziran seçimleri, siyasette taşları tam anlamıyla yerine oturtma kapasitesine sahip olmayacaktır. Asıl, bir sonraki seçimde taşlar yerine oturur. Bu da bir erken seçimle olabilir tabii.

    'YÜZDE 20'Yİ AŞMA POTANSİYELİMİZ VAR'

    HDP ve kendiniz için beklediğiniz bir oy oranı var mı?

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    Demirtaş: Bugün artık beni başkan yaptıracağız
    HDP ve benim yüzde 20'yi aşma potansiyelimiz var. Ama bu potansiyelimizin henüz oya dönüştüğünü de söyleyemem. HDP baraj civarında görünüyor. Halkın güçlü desteğiyle HDP'nin barajı aşacağına ve Parlamentoya gireceğine inanıyorum. Aksi bir durum, AKP'nin 70-80 sandalyeyi gasp etmesi anlamına gelir, ki bu sadece HDP'nin sorunu olmaz artık. Topyekûn Türkiye muhalefetinin, demokrasi mücadelesinin sorunu, hatta ayıbı olarak tarihe geçer. Biz böyle bir durumla karşılaşmamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

    Oyların korunması için muhalefet partilerinin de ciddi ve sağlam hazırlıkları olacaktır. Ne rehavet ne de panik havasına gerek yok. İnansın herkes, bu defa olacak. Faşizmi sandığa gömeceğiz. Alternatif bir iktidar seçeneğini ortaya çıkaracağız.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (319)

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    Etiketler:
    PKK, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP, CHP, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş
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