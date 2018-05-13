BTK 'Tamam' takibinde: Manipülasyon ön plana çıkarsa gerekeni yaparız

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, 'Tamam' tweetlerini kastederek, "Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız" dedi.

Habertürk'ten Esra Nehir'e konuşan BTK Başkanı Sayan, Facebook'un şeffaflık ve bilgi paylaşımı konusunda Twitter'dan daha önde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Facebook atması gereken adımları attı, Twitter'a göre daha masum. Temsilcileriyle irtibat halindeyiz, yasalarımıza uyum sağlamaya çalışıyorlar. Twitter bilinçli şekilde kaçıyor. Bot (sanal) hesaplarla yönlendirmeye izin veriyor."

'YSK KARAR VERİRSE UYGULARIZ'

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Twitter 'DEVAM'ı neden sildi?

Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden sonra dünya gündemine oturan ‘Tamam' etiketi ve kampanyasıyla ilgili şunları söyledi:

"Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız."

'SEÇİM GECESİ TEDBİRLERİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

"Tamam", "Devam" kampanyasıyla ilgili ABD'den Türkiye'nin 6 katı tweet atıldığını belirten Sayan, "Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz' lafını duymak istiyorlar" dedi.

BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde 7/24 teyakkuzda olduklarını anlatan Sayan, seçim gecesi tedbirleri 2 katına çıkaracaklarını söyledi. Bu doğrultuda GSM operatörlerine de talimat verdiklerini kaydeden Sayan, GSM operatörlerinin de normal dönemin en az iki katı önlem alacaklarını dile getirdi.