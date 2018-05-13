Kayıt
17:04 13 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    TRT Binası

    TRT'den AK Parti-MHP ittifakına 37 saat, İYİ Parti'ye 9, Saadet ve HDP'ye 0 dakika

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1216

    RTÜK'te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP'ye bir saniye bile yer vermedi. İYİ Parti ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildi. AK Parti-MHP ittifakına ise 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrıldı.

    CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da miting düzenledi.
    © AA / Yunus Ozan SÖYLER
    İnce'den TRT'ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur
    Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT'nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek. Edinilen bilgiye göre RTÜK'te bu konudaki çalışmalar başladı.

    Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP'ye hiç yer vermedi.

    Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti'ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.

    CHP'YE 3 SAAT 4 DAKİKA, İNCE'YE 27 DAKİKA 20 SANİYE

    TRT Binası
    © AA /
    TRT'ye ihtarname: Katkı paylarımı geri verin
    İYİ Parti için yapılan bu kısa yayın, tek bir günde, cumhurbaşkanı adayı olacağını en başından beri açıklayan Meral Akşener'in Mersin mitingi sırasında canlı olarak yayımlandı.

    CHP'ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs'a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.

    AK PARTİ-MHP İTTİFAKI 'BİRİNCİ'

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
    © AA / Okan Özer
    CHP'li Tanal, TRT'yi RTÜK'e şikayet etti: 'Hesabını sormayan vatan hainidir'
    TRT bu dönemde AK Parti ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülke tarihini değiştiren açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.

    Böylece TRT; AK Parti-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.

    İlgili konular:

    TRT hakkında suç duyurusu: 'Vatandaş olarak hak kaybına uğruyorum'
    CHP'li Yarkadaş sordu: TRT Genel Müdürü Kanal D’ye mi atanacak?
    Etiketler:
    HDP, Saadet Partisi, MHP, AK Parti, CHP, İYİ Parti, TRT, Meral Akşener, Muharrem İnce, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Çeşitli ülkelerde sahne alan dansözler
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde sahne alan oryantal dansçıları
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam