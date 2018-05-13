TRT'den AK Parti-MHP ittifakına 37 saat, İYİ Parti'ye 9, Saadet ve HDP'ye 0 dakika

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP'ye hiç yer vermedi.
Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti'ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.
CHP'YE 3 SAAT 4 DAKİKA, İNCE'YE 27 DAKİKA 20 SANİYE
CHP'ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs'a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.
AK PARTİ-MHP İTTİFAKI 'BİRİNCİ'
Böylece TRT; AK Parti-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.
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