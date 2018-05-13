Çorum'daki 'gizemli kız' efsaneleştirilip, kente turist çekilecek

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'gizemli kız' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi.
Konu hakkında açıklama yapan Çorum İl Kültür Turizm Müdür vekili Ömer Arslan, "Güzel şehrimizi anlatacak hikayelerin, efsanelerin oluşturulması yönündeki çabamız devam etmektedir. Kültür turizmindeki değişim önceki yıllara göre üst ölçeklerdedir. Şu bilinmektedir ki, bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında bir efsane araştırırken bir anda bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.
Polisin, 'gizemli kız'ı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği açıklanmıştı.
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