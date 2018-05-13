Çorum'daki 'gizemli kız' efsaneleştirilip, kente turist çekilecek

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup ağlayan genç kız olayıyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Kente 'gizemli kız' efsanesiyle turist çekme projesi bakanlığa sunulacak.

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'gizemli kız' olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi.

Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün, efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikayeleştirileceği ve Kültür Bakanlığı'na sunacağı öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum İl Kültür Turizm Müdür vekili Ömer Arslan, "Güzel şehrimizi anlatacak hikayelerin, efsanelerin oluşturulması yönündeki çabamız devam etmektedir. Kültür turizmindeki değişim önceki yıllara göre üst ölçeklerdedir. Şu bilinmektedir ki, bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında bir efsane araştırırken bir anda bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Polisin, 'gizemli kız'ı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği açıklanmıştı.