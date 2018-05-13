İnce, Soma'da: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Soma katliamının 4. yıldönümü anma mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, maden işçisini tekmeleyen dönemin Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel'i hatırlatarak, "O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim" dedi.

Manisa'da çam festivaline katılan Muharrem İnce, maden kazasında 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma ilçesine de uğradı.

© AA / Arşiv Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenciye 10 ay hapis cezası

Soma faciasının 4. yılı sebebiyle kısa bir konuşma yapan İnce, "Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama o tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim. Bir evde anne varsa önce bayat ekmek yenir bir evde anne yoksa taze ekmek bayat gelir. Annelerimiz için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel de fiziki müdahalede bulunmuş, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.

Yerkel'in tekmelediği Erdal Kocabıyık hakkında soruşturma başlatılmış ve madenciye ‘Başbakanlık koruma aracına hasar verdiği' gerekçesiyle faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı.