Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Sözümüzün arkasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye giderken 'Af gündemimizde yok' sözlerini değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi:
Bahçeli, 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin, çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşmasının son derece doğal, meşru ve tabii bir hak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Sayın Başbakan 'Teröristlere kesinlikle af yok' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."
Bahçeli, 'kader mahkumu' diye tabir ettiği hükümlüler için af talebinde bulunmuş, hükümet cephesinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise "Bu konu gündemimizde yok" yanıtı gelmişti.
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