Madenci tekmeleyen Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

"Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir" diyen Yerkel, şu ifadeleri kullandı:
Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir.— YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018
"Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.
Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.— YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018
Geçen bu dört yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım. Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim.
Geçen bu 4 yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım.— YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018
Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum."
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