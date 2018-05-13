Madenci tekmeleyen Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği facia sonrası madenci tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, bir fotoğraf üzerinden 'günah keçisi' ilan edildiğini söyledi. Ailesiyle birlikte çok zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Yerkel, bebeğiyle ilgili ölüm tehditleri dahi aldığını belirtti.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yapan Yerkel, "4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum" dedi.

"Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir" diyen Yerkel, şu ifadeleri kullandı:

Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir. — YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018

​"Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti. — YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018

​Geçen bu dört yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım. Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim.

Geçen bu 4 yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım. — YusufYerkel (@YusufYerkel) May 13, 2018

​Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum."