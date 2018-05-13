Türkiye'deki dört tarihi camiden esinlenerek tasarlanan külliyede sona gelindi

Tarih boyunca inşa edilen büyük cami ve külliyelerin bulundukları yerleşim alanlarına kimlik kazandırdığını kaydeden Tokcan, yaptıkları cami ve külliyenin de bulunduğu yerleşim yerinin kimliği ve odak noktası olmasını hedeflediklerini vurguladı.
Başkente değer katacak külliyede sona gelindi https://t.co/Dtal7PfWid pic.twitter.com/9Qtb0bSxsh— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 13, 2018
SÜLEYMANİYE, MİHRİMAH SULTAN, BEYAZIT VE NURUOSMANİYE CAMİLERİNDEN ESİNLENİLDİ
Tokcan, proje sürecinde Türkiye'nin büyük camilerini incelediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu camide, Süleymaniye Camisi'nin iç mekan genel karakterini düşünerek hareket ettim. Caminin ana girişi ve çevresini kuşatan saçakları, son cemaat mekanını çeviren sütunları, Mihrimah Sultan Camisi'nin özelliklerini taşır. Caminin vakit namazlarının kılındığı alanları 2.Beyazıt Camisi'ni, caminin dört tarafını kuşatan doğal ışıklandırma anlayışı ise Nuruosmaniye Camisi'ni yansıtır. Bütün bu karakterler, mümkün olduğu kadar, sütunlarından kemerlerine, kubbelerinden fil ayaklarına kadar, genel çerçevede Büyük Sinan'ın kullandığı ölçüler ve nispetlere sadık kalınarak yapılmıştır."
KÜLLİYE İÇİNDE YOKSULLARA YEMEK DAĞITILACAK
Kubbesinin yüksekliği 35 metre ve çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor. Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.
KÜTÜPHANEDE 7 BİN DİNİ ESER YER ALACAK
15 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK
Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanları ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye'de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.
Cami ve külliyenin Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.
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