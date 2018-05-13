Türkiye'deki dört tarihi camiden esinlenerek tasarlanan külliyede sona gelindi

Projenin mimarı Öner Tokcan, yaklaşık 20 bin konutun bulunduğu Ankara Kuzeykent'teki cami ve külliyenin inşasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıklarını belirterek, çalışmalarda bitme aşamasına geldiklerini söyledi.

Tarih boyunca inşa edilen büyük cami ve külliyelerin bulundukları yerleşim alanlarına kimlik kazandırdığını kaydeden Tokcan, yaptıkları cami ve külliyenin de bulunduğu yerleşim yerinin kimliği ve odak noktası olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başkente değer katacak külliyede sona gelindi https://t.co/Dtal7PfWid pic.twitter.com/9Qtb0bSxsh — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 13, 2018

​SÜLEYMANİYE, MİHRİMAH SULTAN, BEYAZIT VE NURUOSMANİYE CAMİLERİNDEN ESİNLENİLDİ

Tokcan, proje sürecinde Türkiye'nin büyük camilerini incelediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu camide, Süleymaniye Camisi'nin iç mekan genel karakterini düşünerek hareket ettim. Caminin ana girişi ve çevresini kuşatan saçakları, son cemaat mekanını çeviren sütunları, Mihrimah Sultan Camisi'nin özelliklerini taşır. Caminin vakit namazlarının kılındığı alanları 2.Beyazıt Camisi'ni, caminin dört tarafını kuşatan doğal ışıklandırma anlayışı ise Nuruosmaniye Camisi'ni yansıtır. Bütün bu karakterler, mümkün olduğu kadar, sütunlarından kemerlerine, kubbelerinden fil ayaklarına kadar, genel çerçevede Büyük Sinan'ın kullandığı ölçüler ve nispetlere sadık kalınarak yapılmıştır."

Caminin iki katlı olduğuna dikkati çeken Tokcan, alt katın farklı anlayışla yapıldığını ve çinilerle kaplandığını dile getirdi.

KÜLLİYE İÇİNDE YOKSULLARA YEMEK DAĞITILACAK

Kubbesinin yüksekliği 35 metre ve çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor. Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

KÜTÜPHANEDE 7 BİN DİNİ ESER YER ALACAK

Cami ve külliyenin açılmasıyla yaklaşık 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane de vatandaşların kullanımına sunulacak. Külliye alanında, Kuzeykent'in bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve bölge sakinlerinin dinlenebilmesi için çok sayıda bölüme yer veriliyor. Projede katlar arası ulaşımın asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandığı bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otopark da bulunuyor.

15 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanları ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye'de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.

Cami ve külliyenin Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.