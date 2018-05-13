AK Parti sözcüsü Ünal: FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ'ye destek oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin miting meydanlarındaki sözlerini eleştirdi.

Muharrem İnce'nin, 'Meydanlarda, (bizim dönemimizde kimse kanmayacak)' şeklindeki sözlerini hatırlatan Ünal, "Sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ terör örgütünün maskesi düştükten sonra bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Ünal, şöyle devam etti:

Geçmişte dersanelerin kapatılmasını bir seçim vaadi olarak sunan CHP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'dersaneleri kapatacağız' açıklamasından sonra her ne hikmetse FETÖ ile aynı argümanlarla dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır. 16 Kasım 2013 tarihinde Muharrem İnce 'Aileler özel derse mecbur olur, on kat fazla para ödemek zorunda kalır' diyerek FETÖ'nün söylemlerini, yine FETÖ'nün istediği bir tonda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dile getirmiştir.



Aynı İnce, 'Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı'da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı' demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.



'MİT TIRLARI KONUSUNDA FETÖ İLE AYNI POZİYONU ALDI'

Ünal, İnce'nin 20 Ocak 2014'te, Suriye'ye giden MİT Tırları konusunda FETÖ ile aynı pozisyonu aldığını, IŞİD'e silah yardımı yapma iftirasını dillendirdiğini ve AK Parti hükümetini Lahey Adalet Divanı'na yargılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

İnce'nin, FETÖ'nün medya ayağıyla mücadele edilirken de karşı tavır aldığını savunan Ünal, şunları kaydetti:

© AA / Fatih Aktaş Ünal: FETÖ gibi yapıların devlete sızmasının alt yapısını hazırlayan CHP aklıdır