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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    AK Parti sözcüsü Ünal: FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ'ye destek oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
    © Fotoğraf : Facebook
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin miting meydanlarındaki sözlerini eleştirdi.

    Muharrem İnce'nin, 'Meydanlarda, (bizim dönemimizde kimse kanmayacak)' şeklindeki sözlerini hatırlatan Ünal, "Sivil toplum örgütü görünümlü FETÖ terör örgütünün maskesi düştükten sonra bu hain yapıyı nasıl sahiplendiklerini güya perdelemeye kalkıyor" ifadelerini kullandı.

    Ünal, şöyle devam etti:

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      © AA /
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      Siz FETÖ konusunda hiçbir zaman duyarlı davranmadınız. Sizin derdiniz irtica adı altında dindarlardı. Çocuklarımızın dinini öğrenmesine bile tahammülünüz yoktu. FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü. Maskesi düştüğünde sırf bize düşman olduğu için FETÖ'ye destek oldunuz. 'Biz sizi uyarmıştık' diyenlerin Baykal kaseti sonrası FETÖ ile söylem ve eylem noktasında nasıl iş tuttuğu milletimizin malumu. Ancak biz yine de Muharrem İnce özelinde arşivlere inelim. Kim kanmış, kim uyarmış, görmüş olalım.
    • Geçmişte dersanelerin kapatılmasını bir seçim vaadi olarak sunan CHP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'dersaneleri kapatacağız' açıklamasından sonra her ne hikmetse FETÖ ile aynı argümanlarla dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır. 16 Kasım 2013 tarihinde Muharrem İnce 'Aileler özel derse mecbur olur, on kat fazla para ödemek zorunda kalır' diyerek FETÖ'nün söylemlerini, yine FETÖ'nün istediği bir tonda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dile getirmiştir.
    • Aynı İnce, 'Kenan Paşa başaramadı dershaneleri kapatmayı, Recep paşa başarabilir, demedi demeyin. İmralı'da bir eş başkan var. O da istiyor sizin kapatılmanızı' demiş, yine o dönem FETÖ ile aynı ağzı kullanarak dersanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştır.

    'MİT TIRLARI KONUSUNDA FETÖ İLE AYNI POZİYONU ALDI'

    Ünal, İnce'nin 20 Ocak 2014'te, Suriye'ye giden MİT Tırları konusunda FETÖ ile aynı pozisyonu aldığını, IŞİD'e silah yardımı yapma iftirasını dillendirdiğini ve AK Parti hükümetini Lahey Adalet Divanı'na yargılamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

    İnce'nin, FETÖ'nün medya ayağıyla mücadele edilirken de karşı tavır aldığını savunan Ünal, şunları kaydetti:

    • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
      © AA / Fatih Aktaş
      Ünal: FETÖ gibi yapıların devlete sızmasının alt yapısını hazırlayan CHP aklıdır
      İnce, cansiperane bir şekilde karşımıza çıkmaktadır: ‬'Bu bir sindirme hareketi. Bugün Cemaat'i sindirmek için bunu yapacak, yarın CHP'lilerin mallarına el konacak.' İnce: 'Türkiye'de herkes Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yapılanların amacının ne olduğunu biliyor. Geçmişte el koydukları gazeteler, televizyonlar vardı. İktidarın borazanı olacaktı, olmuşlardır. Bugün bu yapılara el koyup kendi borazanları yapmak istemektedirler.' ‪17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya'da saklanan FETÖ elebaşının içeriğinde beddua olan cümlelerine ilişkin 'Ne hissettiniz' sorusuna ise İnce şu skandal cevabı veriyordu: Skandallarla dolu bu listeyi uzatmak mümkün. Zira bir kaset operasyon sonucu dizayn edilen ve FETÖ tarafından operasyon aparatı olarak kullanılan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve Adayı söz konusu.
    • Biz terörle mücadele ederken karşımızda duranlar, yaptığımız her operasyonda FETÖ'nün avukatlığına ve siyasi sözcülüğüne soyunanlar önce 8 yıldır FETÖ ile tuttukları işlerden dolayı nedamet getirsinler. 'Biz sizi uyarmıştık' diyerek küstahça bize parmak sallayanlar Allah'tan utanmıyorlarsa bari arşivlerden utansınlar.‬ ‪'Biz kanmayız' diyenler son 8 yıldır ülkemiz için her kritik dönemeçte neden FETÖ ile aynı noktada yer aldıklarını açıklasınlar.

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    Etiketler:
    FETÖ, CHP, AK Parti, Muharrem İnce, Mahir Ünal, Türkiye
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