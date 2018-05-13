Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı: Ne olarak tanırsanız tanıyın, 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bir insani büyük yapan düşünceleridir. Başarının anahtarı azim ve diyarettir. Dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Bu dünyada gam baki değildir. Kalıcı olan bizi ve kainatı yaratan yüce Allahtır. Ve baki kalan iyilik fidanlarıdır. Bu vakıf böyle rasgele kurulmadı. Bunda bir incelik, hassasiyet yatıyor. Bu vakıf her geçen gün büyümeye kararlı bir şekilde devam ediyor.
- Türken Vakfı'nın kısa sürede ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz. Vakıf FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanlarında büyük başarı kazandı. Türken yeri geldiğinde yurt dışındaki öğrencilerimizin ailesi, zor zamanlarında sırtını dayayacağı en yakın dostudur.
- Suriye'de 7 yıldır aralıksız devam eden kriz bir milyon insanın canını aldı. 3 buçuk milyonu Türkiye'de olmak üzere Suriyeliler evlerini tek edip başka yerlere sığındı. Kimi zaman Ege'nin azgın dalgaları ile boğuştular ve karaya ulaşmadan hayatlarını o azgın dalgalar arasında kaybetti.
- ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.
- ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır.
- Kudüs İsrail'in başkenti, olacakmış. Başta ABD olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakmış. Ya ne olarak tanırsanız tanıyın. 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.
Ayrıntılar geliyor..
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