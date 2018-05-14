‘İş dünyasında 'ABD' ürkekliği var’

DEİK Başkanı Olpak, "İş dünyasında şu anda şöyle bir algı var; 'Halkbank davasında gördük, Hakan Beyin başına böyle bir şey geldi. Neyin ne olacağı belli değil. Mecbur değilsen bu sıralar Amerika'ya gitme'. İş dünyasında böyle bir ürkeklik var" açıklamasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yurt dışına yatırım yapmanın önemine işaret ederek, "Yurt dışına yatırım yapmak, Türkiye'ye yatırım çekmek kadar Türkiye'nin olmazsa olmazlarındandır. Bunun sonuna kadar arkasındayız ama bu, yatırım yapmak değil de farklı amaçlar taşıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'para kaçırma' noktasında birtakım operasyonları varsa, buna ne şahsen ne kurumsal olarak rıza gösterilemez ve bu hoş görülmez." dedi. Olpak, iş dünyasında ABD'ye gitmek konusunda bir ürkeklik olduğunu ifade etti.



Olpak yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve ABD ilişkilerinde yaşanan gelişmelere yönelik görüşlerini paylaştı.

Olpak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili gelişmeler, New York'taki Mehmet Hakan Atilla davası ve terör örgütü PKK/PYD konularında duruş farklılığının sadece bu yılın gündemi olmadığını vurgulayarak, 2016'dan bu yana gelen bir süreç yaşandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında 2017'de yüzde 35'lik bir artış yaşandığına işaret eden Olpak, "Bu demek ki siyasi gerilimler devam etmekle birlikte ekonomik ilişkilerimize birebir yansıması olmamış." diye konuştu.

© AP Photo / Elizabeth Williams ABD'de yargılanan Hakan Atilla'nın ceza duruşması yine ertelendi

Olpak, ABD hükümetine ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme noktasında özel bir görev düştüğünü belirterek, "İş dünyasında şu anda şöyle bir algı var; 'Halkbank davasında gördük, Hakan Beyin başına böyle bir şey geldi. Neyin ne olacağı belli değil. Mecbur değilsen bu sıralar Amerika'ya gitme'. İş dünyasında böyle bir ürkeklik var. Bu algı ilerlerse, ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ancak her türlü yaşanmışlığa rağmen 2017'de böyle bir tablo varsa, 2018'de de benzer şekilde, en azından ticari ilişkilerin kötüleşmeyerek devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.