Akşener'e Hakkari ve Bayburt'tan vekil yok

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için çalışmalarını hızlandırdı. Adaylığı için 100.000 imzayı toplayan parti başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını bugün Ankara'dan başlatacak. İYİ Parti'de vekillik için en çok başvuru Ankara'dan yapılırken, Hakkari ve Bayburt'tan başvuru yapan kimse olmadı.

© REUTERS / Murad Sezer İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde neler var?

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun aktardığına göre, İYİ Parti’nin kurulduğu 25 Ekim 2017’den bu yana 70 ile giden Akşener, bugün saat 11.00’de Ankara Congresium’da bir toplantı yapacak. Parti yöneticileri, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra binlerce partilinin katılması beklenen toplantıda, partinin seçim müziği ve sloganının açıklanması beklenirken Akşener, hedeflerini ve nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatacak.

Geçen pazartesi akşamı sona eren ve 3449 kişinin başvurduğu milletvekilliği aday adaylıkları da analiz ediliyor. İYİ Parti’de en çok başvurunun yapıldığı yer 337 kişiyle Ankara 1. bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul 2. bölge ve 275 başvuruyla İstanbul 3. bölge takip etti. Hakkari ve Bayburt’ta ise hiç başvuru olmadı.