Akşener'e Hakkari ve Bayburt'tan vekil yok

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun aktardığına göre, İYİ Parti’nin kurulduğu 25 Ekim 2017’den bu yana 70 ile giden Akşener, bugün saat 11.00’de Ankara Congresium’da bir toplantı yapacak. Parti yöneticileri, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra binlerce partilinin katılması beklenen toplantıda, partinin seçim müziği ve sloganının açıklanması beklenirken Akşener, hedeflerini ve nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatacak.
© REUTERS / Murad Sezer
Geçen pazartesi akşamı sona eren ve 3449 kişinin başvurduğu milletvekilliği aday adaylıkları da analiz ediliyor. İYİ Parti’de en çok başvurunun yapıldığı yer 337 kişiyle Ankara 1. bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul 2. bölge ve 275 başvuruyla İstanbul 3. bölge takip etti. Hakkari ve Bayburt’ta ise hiç başvuru olmadı.
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