Zekeriya Öz'ün firar ettikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski savcı Zekeriya Öz'ün firar ettikten sonraki görüntülerine ulaşıldı. Öz, bu gömrüntülerde top sakallı, peruklu ve sakalsız görülüyor.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Ağustos 2015'te yurt dışına firar eden eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtlarına ulaşıldı.

Öz bu kayıtlarda peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı görüntüde görülüyor.

Binbir surat Zekeriya Özhttps://t.co/S0LYJ9v2Fj — Sabah Gazetesi (@Sabah) 14 Mayıs 2018

Haberde Öz'ün Almanya'da olduğu, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü FaceTime görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Buna göre görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurt dışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.