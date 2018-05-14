'Bahçeli, sınırlarını kendisinin belirlediği bir genel af istiyor'

Bahçeli, ilk genel af teklifinin Erdoğan tarafından veto yemesinin ardından bir açıklama daha yaparak talebini 2. kez dile getirdi. Kulislere göre Bahçeli'nin Demirtaş’ı ve bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı, sınırlarını kendisinin belirlediği af talebini seslendirdiği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, kulislerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’un da aralarında bulunduğu isimlerin, yaklaşık 1 aydır af konusunda çalışma yürüttüğü konuşuluyor.

İddiaya göre 24 Haziran'daki seçimler öncesi gazetecilerin de aralarında bulunduğu siyasi suçluları kapsayacak şekilde bir düzenleme için formül arandığı, düzenlemenin denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi şeklinde yapılması üzerinde durulduğu savunuluyor.

MHP lideri Bahçeli’nin ise özellikle HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı veya bazı gazetecileri kapsayacak bir düzenleme olasılığına karşı erken hamle yaparak, sınırlarını kendisinin belirlediği af talebini ısrarla seslendirdiği vurgulanıyor.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: Af düşüncemiz kesinlikle yok

Erdoğan, af konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söylese de Londra dönüşünde ikilinin konuyu mutlaka görüşeceği ve nihai kararın bu şekilde şekilleneceği ifade ediliyor. Görüşme sonucuna göre MHP’nin teklifi tek başına da verebileceğine işaret ediliyor. AKP yönetiminin de partinin görevlendirdiği isimler dışında milletvekillerine af konusunda konuşma yasağı getirildiği ve hatta TV programlarının da iptal edildiği belirtiliyor.

CHP İstanbul Barış Yarkadaş da önceki gün twitter hesabından benzer iddialarda bulunarak, “AKP’nin Saray’da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor” görüşünü savunmuştu.

Af konusunu ilk olarak Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, Star'da kaleme aldığı bir köşe yazısıyla gündeme getirmişti.