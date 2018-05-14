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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

    Kulis: Yeni Meclis Başkanı, MHP'li olabilir

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (323)
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    AK Parti ve MHP, 24 Haziran'daki seçimlere Cumhur İttifakı olarak giderken, bu iş birliğinin yeni dönemde de süreceğine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kulislerinde TBMM Başkanı'nın MHP'li bir isim olabileceği dillendiriliyor.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre,  MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İş birliğimiz seçimlerden sonraki 5 yıllık süreci de kapsayacak” sözlerinden hareketle, AK Parti kulislerinde 'Meclis Başkanı MHP’li bir isim olabilir' yorumları yapılıyor.

    TBMM yönetiminin yanı sıra, komisyonların oluşumunda da birlikte hareket ederek yasama çalışmalarında muhalefetin aşılması hedefleniyor.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA /
    'Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'dan sonra TBMM Başkanı olabilir' iddiası
    'KABİNE'DE MHP'YE YER YOK'

    Yeni hükümet sisteminde, MHP’li bir ismin kabinede yer almasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, Bahçeli’nin de bu konuya soğuk baktığı ifade ediliyor. Ancak bürokrasideki yapılanmada MHP kökenli isimlerle çalışılabileceği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP tabanında da, hem yeni Meclis yapısında hem de bürokraside MHP kökenli isimlere yer verilmesi beklentisi olduğu, bu taleplerin AK Parti yönetimi tarafından dikkate alınacağı belirtiliyor.

    Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili “Cumhurbaşkanı yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı” olabileceği şeklinde kulislerde yapılan değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi.

    BİR İHTİMAL DAHA VAR

    AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir kararla Yıldırım’ı milletvekili listesine koyabileceği ve seçim sonrasında oluşacak yeni yapıda Meclis Başkanı olarak değerlendirileceği konuşuluyor. Fakat Yıldırım’ın Meclis Başkanı yapılacağı düşük ihtimal olarak görülüyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (323)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, MHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Türkiye
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